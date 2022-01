De Luca sfida Draghi e dispone la mancata riapertura in presenza delle scuole per l'infanzia, elementari e medie a partire da lunedì. Se ne riparlerà a fine gennaio, troppi i casi soprattutto tra i più piccoli in questa particolare fase della pandemia.

Ma il Governo non ci sta. Fonti interne all'esecutivo hanno fatto sapere che l'ordinanza sarà impugnata: prevedibile una querelle giudiziaria a livello amministrativo, che farà passare la patata bollente in mano ai giudici.

Il presidente del Consiglio Mario Draghi non ha nascosto ai suoi più stretti collaboratori il malumore per la 'forzatura' di De Luca. Gli stessi campani sono divisi: molti approvano la soluzione 'prudente' del governatore, tanti altri - in primis le mamme lavoratrici - sono sul piede di guerra.