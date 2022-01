Pubblicato in Gazzetta ufficiale e immediatamente in vigore a partire da oggi l'ultimo decreto legge anti Covid, approvato nei giorni scorsi all'unanimità in Consiglio dei ministri sulla base delle indicazioni della cabina di regìa.

Contiene l'obbligo vaccinale per gli over 50 e il conseguente divieto d'accesso ai luoghi di lavoro senza Super Green Pass per le persone di questa fascia d'età. Multe anche di 100 euro per i disoccupati beccati senza protezione.

Nel frattempo sono diventate quindici le regioni in zona gialla. Al nutrito gruppo di regioni che lo erano già dalle scorse settimane si uniranno da lunedì pure Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo e Valle d'Aosta.