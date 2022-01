Grave lutto nel mondo della politica e del giornalismo. È morto nella notte David Sassoli. Il presidente del Parlamento Europeo è deceduto a 65 anni, a causa di una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario. L’ex giornalista Rai che aveva intrapreso la carriera politica aveva 65 anni Soltanto ieri era stata diffusa la notizia del suo ricovero in Italia per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario. "L'impegno di Sassoli ha avuto al centro un'idea della politica come servizio per i cittadini. Il suo impegno principale da Parlamentare europeo e presidente del Pe, quasi un'ossessione, è stata quello di riavvicinare le istituzioni europee ai cittadini, cioè di costruire un legame, di dare dignità all'istituzione Parlamento europeo" . Così lo ha ricordato Roberto Cuillo, il suo portavoce.