E' ancora grande Italia sulle nevi della Coppa del mondo di sci alpino. Federica Brignone si è aggiudicata il Super G di Garmisch-Partenkirchen (Germania) a parimerito con l'austriaca Cornelia Huetter. Le due sciatrici hanno chiuso prime con il tempo di 1:18.19, davanti a Tamara Tippler (+0.82). Malucce le altre italiane: Elena Curtoni ha chiuso decima a +1.07, ancora più distaccate Melesi (14esima) e Bassino (15esima).

BRIGONE COMANDA IN SUPER G

Per la Brignone si tratta del successo numero 19 in Coppa del Mondo. Con il trionfo di Garmisch-Partenkirchen (sia pur ex aequo con la Huetter) ed a due gare dal termine, l'italiana comanda la classifica di specialità con 477 punti, 100 in più rispetto ad Elena Curtoni (seconda) e 145 su Sofia Goggia (terza, ferma ovviamente - causa infortunio - a 332 punti). Vada come vada, la coppa di Super G è destinata ad un'italiana (la migliore straniera, Tamara Tippler, è quarta a quota 259 punti e, matematicamente, non può più raggiungere la vetta).