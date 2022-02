I.E.M., International Event & Exhibition Management in collaborazione con Italian Trade Agency presenta lunedì 7 febbraio, l'appuntamento di Miami di Simply Italian Great Wines Americas Tour. Si tratta come tradizione, di un evento davvero unico e che porterà a Miami grandi etichette. In programma varietà di degustazioni e master classes presentate dai più prominenti consorzi di vini italiani per un 'walk around tasting' che coinvolgerà cantine dell'Abruzzo, Friuli, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. Vini d'altissima qualità e classe che saranno accompagnati da chef italiani di alcuni noti locali di Miami: da Via Verdi Cucina Italiana a Paolo Fontanot Bakewry & Cafe fino a Borti Pasta Bar. L'incontro è previsto da Ampersand Studios.