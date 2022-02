La libertà di stampa dà alle persone il diritto all’informazione. Permette anche di esprimere liberamente le proprie opinioni attraverso le loro pubblicazioni. Questo senza alcun timore di interferenze o censura da parte del potente di turno. E’ un diritto che permette al giornalista di stampare o trasmettere ciò che vuole senza alcun controllo del governo, dell' ambasciata o del Comites di turno..… La libertà di stampa tiene informato il pubblico. Senza uno scambio di informazioni libere, è impossibile per il lettore essere a conoscenza degli avvenimenti in tutto il mondo. Mantiene informati gli elettori, il che è fondamentale per il funzionamento di una nazione solida. Fornisce alle persone l’accesso a informazioni accurate che non sono state manomesse. La stampa svolge un ruolo significativo nel Paese. È il quarto pilastro di un paese democratico. La libertà di stampa è importante perché aiuta a informare i cittadini sulla questione degli affari pubblici. Consente inoltre ai cittadini di monitorare non solo le azioni del governo ma anche il lavoro delle ambasciate, dei consolati e… dei Comites nel mondo L’espressione della propria libertà è un diritto fondamentale degli esseri umani. Rafforza i diritti umani, permette alla società di progredire e svilupparsi. Questo aiuta a portare un cambiamento nella società. Senza una stampa libera il pubblico sarebbe sempre lasciato al buio e non conoscere gli avvenimenti nel paese o in tutto il mondo. Tutto ciò che leggiamo, ascoltiamo e condividiamo ogni giorno, che sia leggere un quotidiano al mattino o parlare con i nostri amici, rappresenta una componente fondamentale della nostra democrazia. Ottenere buone informazioni sulla società in cui viviamo e poi poter discutere liberamente e apertamente su come vediamo le cose e su come dovrebbero cambiare, è il tipo di dialogo che alimenta una forte democrazia. E tutto questo dipende dal fatto che abbiamo una stampa libera. Ma cosa è una stampa libera? Quando diciamo che un paese ha una stampa libera, intendiamo che le sue agenzie di stampa e i suoi quotidiani anche i singoli cittadini, hanno il diritto di diffondere informazioni senza interferenze o paura di rappresaglie da parte dello Stato o di altre entità o individui potenti. Nella storia moderna, una comprensione comune del principio di libertà di stampa è stata formulata dalle Nazioni Unite nel 1948. È sancito dall'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani, insieme al diritto alla libertà di espressione: "Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere." Oggi la maggior parte delle democrazie ha una certa protezione per la libertà di stampa, sia dalla costituzione che da leggi individuali. In Europa, la libertà di stampa è protetta dall'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti umani e dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Qual è lo scopo di una stampa libera? Lo scopo di una stampa libera è quello di assicurare che il popolo sia libero di ricevere e diffondere informazioni che non siano manipolate o al servizio di una particolare persona, organizzazione o interesse. Il suo compito, infatti, è spesso quello di indagare sulle persone di potere, di porre domande difficili e cercare di scoprire cosa sta realmente accadendo, indipendentemente dalle conseguenze politiche. Perché la libertà di stampa è così importante? Semplicemente, non ci può essere democrazia senza una stampa libera. Questo deriva dal fatto che la forza della democrazia sta nelle mani del popolo, il che significa che le persone devono essere informate e consapevoli per prendere le giuste decisioni. E poi devono avere un'idea di quello che succede: come si sono comportati i politici eletti al governo o nei Comites o cosa è successo alle decisioni prese con il voto. In ogni fase di questo processo, una stampa libera dà un contributo prezioso. Fornisce agli elettori informazioni prima del loro voto; promuove il dialogo e il dibattito per migliorare la comprensione di queste informazioni; e poi riferisce ai cittadini su ciò che l' ambasciata, il consolato o il loro Comites sta facendo e se le cose che hanno chiesto stanno effettivamente accadendo. In democrazia, i cittadini delegano il potere decisionale ai loro rappresentanti eletti, e una stampa libera fornisce loro la possibilità di controllarlo. Una stampa libera è un organo indispensabile di una società democratica. Per prendere decisioni informate quando eleggiamo i nostri rappresentanti o votiamo su certe questioni, dobbiamo sapere cosa sta realmente accadendo Un'altra funzione di una stampa libera è la sorveglianza. Poiché non è vincolata né ha paura del governo o di altre istituzioni presenti sul territorio ( ambasciate, consolati, Comites…), una stampa libera può riferire apertamente su politici e altre entità di potere. Corruzione, clientelismo, appropriazione indebita, succede spesso che veniamo a conoscenza di misfatti dei nostri rappresentanti o di altre autorità solo grazie a una società che protegge la libertà di stampa. E, naturalmente, vogliamo discutere di tutto questo. Una stampa libera ci aiuta a farlo. Crea più opportunità per noi di ascoltare altri punti di vista o nuove informazioni, e dà a ciascuno di noi la possibilità di condividere le nostre opinioni e punti di vista con gli altri. Più discutiamo, meglio siamo informati e meglio possiamo prendere le decisioni giuste per il nostro futuro. La libertà di stampa è minacciata dove personaggi autoritari vogliono mantenere e imporre il potere sopra ogni cosa. E quando non c'è una stampa libera, quando il flusso di informazioni è controllato dagli oligarchi, la gente riceve un'immagine distorta di quello che accade. Se abbiamo la fortuna di vivere in un paese con una stampa libera, come è l’ Uruguay dovremmo sostenerla. Sostenere i media liberi può essere fatto partecipando ai dibattiti, leggendo i giornali, e insegnando ai bambini e agli anziani come usare i media online in modo sicuro e senza perdersi nel flusso della disinformazione. Significa anche sostenere il diritto alla libertà di espressione, che va di pari passo con l'avere una stampa libera…