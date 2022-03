Franco Esposito

Quattordici anni, gemelli. Chi siete? Presentatevi come si deve. “Siamo due ragazzi normali che suonano il violino”. Troppo facile, ma soprattutto riduttivo. Mirko e Valerio Lucia, siciliani, sono gli italiani più giovani di sempre a essere intervistati da Ellen DeGeneres nel suo famoso, popolarissimo “The Ellen Show”.

Mirko e Valerio hanno stregato anche Chris Martin. Fatale l'incontro in una clip dei gemelli quattordicenni, in cui suonano “Viva la Vida” dei Coldplay. Li ha chiamati, il grande Chris, e ha voluto duettare virtualmente con loro. Il brano è diventato “il compagno ideale per tenere compagnia ai nostri amici e parenti sparsi in tutta Italia. In tutto non saranno più di cinquanta persone”.

Ma come è stato trovarsi all'improvviso a parlare con Chris Martin? Intanto in lui hanno trovato “una persona molto solare, rideva sempre. Pensavamo di vederlo un po' distaccato, lui così famoso, invece è una persona d'oro. Se un giorno ci incontrassimo e uscissimo insieme, siamo sicuri che ci divertiremmo moltissimo”.

Quel video girato con Chris Martin ha fatto colpo, generando una sorta di boom. E così il duo di giovanissimi violinisti ha attirato l'attenzione durante il lockdown. La cosa ha favorito un contratto discografico, un album e un viaggio in California come ospiti di Eleen DeGeneres.

Interpreti richiesti e applauditi nel ruolo di “nuovi italiani da esportazione”, i gemelli Lucia si sono esibiti in uno dei talk show più famosi al mondo. All'estero sono più conosciuti rispetto al successo che pure lin accompagna in Italia.

Di loro si sono occupate le tv statunitensi Cbs, Abc, Nbc, E i gemelli precoci musicisti all'estero suscitano sensazione ad ogni esibizione, incantando le platee e il popolo televisivo. Anche per il loro aspetto, sono assolutamente identici. Biondi e persino vestiti uguali, riconoscibili e identificabili per un particolare. “Mirko è quello con la collana, Valerio quello senza”.

I gemelli Lucia non nascondono la lista degli idoli musicali che li affascinano da sempre. Vi fanno parte le popstar Laura Pausini e Bruno Mars. Ma di sicuro c'è anche l'assoluta avversione verso il rap e il trap; guardano piuttosto ai 2Cellos e a David Garrett. Gli esempi a cui si ispirano. “Sappiamo che la strada è lunga e tosta, ma siamo carichi”.

“The Violin Twins”, il loro primo disco, si compone di dodici brani di diversi periodi e generi musicali, da Ennio Morricone a Ed Sheeran, Ma i loro amati, grandi passioni davvero, sono comunque i Coldplay.

I racconti attorno all'esperienza vissuta nei giorni trascorsi negli Stati Uniti sono ricchi di enfasi. Imbevuti nell'entusiasmo. “Incredibile esserci seduti sui divanetti dove prima di noi sono passate mille star”. Parimenti incredibile la possibilità di esibirsi davanti a un pubblico che si è subito alzato in piedi e ha applaudito.

Mirko e Valerio hanno iniziato a suonare a otto anni. Ora studiano al Conservatorio, Gli inizi li ha sponsorizzati il loro padre, suonatore appassionato di violino, ma nulla di più, e mai musicista nel verso senso dell'espressione. “Ma noi ci siamo subito innamorati dello strumento, che è molto difficile. In realtà a noi è risultato naturale, avendolo preso come un gioco”.

I gemelli incantatori dell'America sono alla vigilia degli esami scolastici del quinto anno. Il progetto non nascosto è di dedicarsi poi al solfeggio e anche al pianoforte. Il concetto fondamentale resta comunque quello originario: ritenere la musica innanzitutto un divertimento, “Non ci poniamo mai l'obbligo delle ore in cui suoniamo, Forse saranno quattro, ma non è importante”.

La musica considerata come un passatempo ora è il magnifico mezzo per diventare fenomeni anche sui social. I follower non li contano, mai si sono soffermati a calcolare quanti sono, però una dato di fatto appare lampante, Sono più seguiti fuori dell'Italia, soprattutto negli States.

I gemelli Lucia vivono in provincia di Agrigento. Hanno suonato qualche volta in Sicilia, ma prima nessuno aveva mostrato attenzione nei loro confronti. Sola ora, dopo gli articoli apparsi su giornali nazionali, le esibizioni e le interviste televisive vengono riconosciuti. “Ci fermano per strada, ricoprendoci di complimenti”.

Consensi americani a parte, il successo travolgente dei gemelli siciliani col violino è testimoniato dal numero dei follower per il brano “Viva la Vida” dei Coldplay. Cinquecento milioni di visualizzazioni.