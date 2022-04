La cultura y la gastronomía serán los dos ingredientes principales de la fiesta de calle que apuesta por el aspecto unitario y participativo: representa una extraordinaria oportunidad de reactivación tras las dificultades de los últimos dos años y una crisis que parece irreversible.

Organizado por la Asociación Calabresa de Uruguay, el evento cuenta con el apoyo de Gente d'Italia y cuenta con la colaboración de la Embajada de Italia, el Instituto Cultural Italiano, el Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo y la Municipalidad de B. Bisogna subraya que se trata de un evento totalmente autofinanciado, fruto del sacrificio y compromiso de un grupo de personas que han intervenido donde los demás -instituciones y representantes- han fallado.

El escenario de la fiesta será la calle José Enrique Rodó esquina con Juan D. Jackson, calle que acoge la sede calabresa y que estará cerrada al tráfico para la ocasión. Varios stands previstos con la participación de más de una decena de asociaciones que rodearán un escenario donde actuarán grupos de danza y música junto a una parte de oratoria. Además, la oficina de Calabria estará especialmente preparada para recibir visitantes.

Ésta es la segunda edición de una fiesta que había logrado un éxito extraordinario en su debut: el 8 de marzo de 2020, pocos días antes de la llegada del coronavirus a Uruguay, se organizó casi milagrosamente la fiesta italiana más grande de los últimos años para un evento. eso fue completamente único en la historia de la comunidad.

Trece asociaciones regionales participarán en la iniciativa, entre ellas: Comité de Asociaciones Venecianas en Uruguay (Cavu), Asociación de Emigrantes Emiliano Romagnoli en Uruguay (Aereu), Federación Lucana de Uruguay, Asociación Vietrese, Comunidad Satrianese San Rocco, Asociación Lauria, Circolo Lucano, Hermandad Italiana, Círculo Trentino de Montevideo, Hijos de Toscana y Aercu (Asociación de Emigrantes de la Región de Campania en Uruguay). Además de los organizadores del Calabrese uruguayo, también estará la participación especial del grupo Calabrese de Buenos Aires.

El programa en el escenario será muy completo: Coro Gioia, Coro Voci e Pensieri di Efasce, grupo de danza calabresa de Buenos Aires, la orquesta y el coro del centro cultural Vissi d'Arte, el dúo Cono Vallone y Giovanni Balbi, el dúo Enrique Gomez y Gabriela Richieri, el grupo de danza Aercu Stars Campane y el tenor Miguel Angel Menchaca.

“Tenemos todo listo, quedan muy pocos detalles por arreglar, que veremos en el último momento”, dice Nicolás Nocito, consultor de la Región de Calabria y gran artífice de una fiesta que define como un sueño hecho realidad. “La idea nació hace unos años cuando vimos lo que se estaba haciendo en Buenos Aires. Inmediatamente pensé que podíamos replicar la experiencia aquí dada la gran cantidad de italianos y así fue gracias al aporte de todos, tanto el nuestro como el de otras asociaciones. Este es un sueño que se hace realidad y esperamos repetir el éxito alcanzado en 2020, las condiciones están todas ahí, somos muy optimistas”. “En las últimas semanas”, continúa, “el trabajo de la organización ha sido intenso. Hemos hecho todo lo posible para difundir la cita también gracias a la importante ayuda del Pueblo de Italia y la Embajada. Por nuestra parte, a la luz de la experiencia pasada, hemos intentado mejorar en la alimentación centrándonos en más cantidades y más variedad. La otra novedad es que pudimos sumar otras asociaciones entre los participantes y este es un aspecto fundamental ya que el espíritu de la fiesta es precisamente unir a toda la comunidad sin importar nuestras diferencias. En fin, estamos listos e invitamos a la gente a participar de este día especial donde queremos mostrar toda Italia en Uruguay a través de la cultura, la gastronomía y el asociacionismo”.

Come aggiunge Nocito, “La Festa che ci unisce” potrà diventare un evento fisso per la comunità italiana per ritrovarsi una volta all’anno: “Questa era la nostra idea iniziale nel 2020 e ne siamo conviti ancora oggi. Allora eravamo molto entusiasti ma poi è scoppiata la pandemia che ha stravolto tutti i nostri piani che abbiamo dovuto rimandare. Per fortuna adesso possiamo ritornare, la gente ha tanta voglia di tornare a vedersi dopo tanto tempo e questo ci riempie di soddisfazione. Sarà una grande opportunità per riprendere la vita normale”.

Renato Palermo y Filomena Narducci: “Iniciativa muy importante para reiniciar la comunidad"

"Todas las iniciativas de la comunidad son importantes, pero para mí esto es aún más importante por mis orígenes calabreses". Así interviene Renato Palermo, representante de Uruguay en el CGIE (Consejo General de los Italianos en el Extranjero), subrayando la importancia de la fiesta que llegó tras un período difícil: "Estamos en un momento muy delicado donde las asociaciones son las únicas que están haciendo algo. En mi opinión, el objetivo principal de un evento de este tipo es unir a la comunidad italiana ya que en los últimos dos años hemos estado algo separados debido a la pandemia. Con los cierres han sufrido muchas realidades pero hoy tendremos la gran oportunidad de reencontrarnos”. “Por nuestra parte”, continúa el asesor del CGIE, “debemos apoyar fuertemente a este partido y tratar de difundirlo lo más posible. Mi esperanza es que esta sea solo la primera de una serie de iniciativas organizadas por la comunidad después de un período muy difícil".

También para Filomena Narducci, ya integrante de Comités y CGIE, la fiesta representa una importante oportunidad para reiniciar: “Iniciativas como estas son muy importantes porque involucran a los jóvenes y a la comunidad, entonces simplemente hay que aplaudirlas. En este caso, está la experiencia de 2020 que se disfrutó mucho, por lo que repetir está bien. Incluso si es un evento organizado por una asociación regional, aquí hay un espíritu de unión muy fuerte y este es un aspecto muy importante. Veo la fiesta como una oportunidad de visibilidad, una ventana a la sociedad uruguaya para mostrar los diferentes rasgos de la inmigración italiana”. Según Narducci, el período de la pandemia “requiere que reflexionemos seriamente sobre la comunidad que tenemos y sobre qué tipo de iniciativas se necesitan”. "Eventos de convivencia como estos" -afirma- "son ciertamente muy populares también porque vienen después de un período demasiado largo de aislamiento que tenemos detrás con la gente que hoy quiere volver a verse. Sin embargo, debemos recordar que la pandemia no ha terminado y el virus sigue circulando, debemos convivir con él. Pero tomando las precauciones necesarias que establecen los protocolos, las iniciativas se pueden hacer fácilmente”.