Si svolgerá sabato 9 Aprile presso l’Istituto Italiano di Cultura e con gli Auspici dell’Ambasciata d’Italia a Città del Messico la XVI Conferenza dei Ricercatori Italiani nel Mondo.

La manifestazione di quest’anno e’ organizzata dall’ARIM Associazione dei Ricercatori Italiani in Messico in cooperazione con la Texas Scientific Italian Community, con il patrocinio delle Camere dei Deputati Italiana e Messicana, dell’Istituto Superiore di Sanita’, dell’Enea, dalla Stanford, dall’Accademia IWR, del Centro Nazionale della Scienza e Tecnologia CONACYT, con la presenza di numerosi ricercatori provenienti dalle varie parti del globo, e con la presenza molto significativa delle Associazioni di ricercatori negli USA con la Miami Scientific Italian Community (MSIC), la Texas Scientific Italian Community (TSIC), l’ Associazione dei Ricercatori In Brasile (RIB), in Francia (Recif), in Svizzera (SAIS), e quella della Cina Orientale.