Don Alfonso 1890 è uno dei ristoranti italiani più rinomati al mondo, anzi il migliore secondo un’inchiesta del gennaio scorso di Top Italy. Si trova in Canada a Toronto erede diretto del celeberrimo Boutique Hotel Don Alfonso 1890 di Sant’Agata sui Due Golfi, in Campania sulla Penisola Sorrentina. È la famiglia Iaccarino che ha creato questa leggenda che continua, in Italia come in America. E ora c’è stato anche l’annuncio di una nuova sede permanente per il lussuoso ristorante canadese. Sempre più in alto si può dire dal momento che Don Alfonso 1890 salirà al 38º piano del The Westin Harbour Castle Hotel, uno dei più prestigiosi della metropoli canadese che ora aggiungerà anche i sapori speciali di una cucina unica.