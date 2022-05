Sono 42.249 i nuovi casi accertati di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 294.611 tamponi. Numeri in calo sia per quel che riguarda i contagi – martedì erano stati 56.015 – che i decessi: 115, 43 in meno.

Cala pure il tasso di positività, al 14,3% dopo aver raggiunto il 15% nel bollettino precedente. Diminuiscono pure i ricoveri nei reparti ordinari (-167) e in terapia intensiva (-20). Gli “attualmente positivi” sono 1,04 milioni, di cui 8.412 in ospedale e 338 in rianimazione.

Quanto al dato regionale, rimangono alti i dati sui contagi in Lombardia, che supera quota seimila: 6.157 in totale. Seguono la Campania (4.356), il Veneto (4.141), l’Emilia Romagna (3.892) e il Lazio (3.859).