La Société de Développement Commercial (SDC) della Petite Italie di Montreal ha reso noto il programma del suo festival estivo che sarà completamente gratuito. Un annuncio arrivato qualche giorno dopo la prima iniziativa, partita il 10 maggio che ha coinvolto Place du Marché du Nord mentre dal 2 giugno le strade attorno al Jean Talon Market diventeranno un paradiso pedonale. Complessivamente saranno oltre 100 le attività commerciali coinvolte nella programmazione voluta nella Petite Italie. Tra gli avvenimenti più attesi ‘Piccola festival’ dal 17 al 19 giugno per arrivare poi al ‘Parc Dante Outdoor Cinema’ dove dal 6 luglio al 31 agosto ogni mercoledì saranno proiettati film italiani per arrivare poi alla Feast of Saint Anthony in giugno e agosto.