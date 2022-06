Sabato 25 giugno, alle 19.00, si terrà la premiazione dei vincitori del Premium International Florence Seven Stars Edizione 2022 presso la Gran Terrazza Belvedere al Palazzo Plus Florence di Firenze. Madrina della cerimonia la professoressa Marisa Settembrini.

La cerimonia di premiazione avverrà nel corso del Gran Concerto d’Estate fiorentina tenuto da valenti professionisti dell’Accademia Fiorentina di MusicArea di Firenze sul “Belvedere” del Plus Florence. Il Premio, sicuro vanto della Città di Firenze, con la sua internazionalità, vive destinazioni colte, mirate, professionali, va alle migliori figure delle Arti, della Cultura e della Scienza, alle Imprese Innovative, a quel Made in Italy con capacità tali di generare significative ricadute positive negli ambiti sociali, culturali, ambientali e produttivi. Sicchè è l’assegnazione del Premium International Florence Seven Stars ad accreditarne il valore, e ad esserne degna testimonianza. La Giuria internazionale, composta da nove giurati internazionali e presieduta dall’illustre Storico dell’Arte Moderna e Contemporanea, Prof. Dott. Carlo Franza, intellettuale di chiara fama, attraverso più sessioni di lavoro ha proceduto anche quest’anno alla rosa dei vincitori.

VINCITORI

Premium International Florence Seven Stars-Grand Prix Absolute STEFANO PIZZI

Premio per la Cultura S. E. CARLO MARSILI AMBASCIATORE

Premio Il diplomatico dell’Anno S. E. GAETANO CORTESE AMBASCIATORE

Premio per il Marketing e il Management Culturale STOJAN VITANOV Console Generale Macedonia del Nord

Communication in Innovation Seven Stars MATTIA CARLIN Vicepresidente Unione Consoli in Italia

Premio per la Narrativa S. E. ELENA BASILE AMBASCIATRICE per il libro “In famiglia”

Premio per la Poesia FRANCA CECERE per il libro “La luce che resiste”

Premio Biennale 2022 per la Grafica – Libro d’Artista EUGENIA SERAFINI

Premio Biennale 2022 Dodici Stelle dell’Internazionalità VESNA PAVAN

Premio Biennale 2022 per la Pittura Informale PATRIZIA QUADRELLI

Premio Biennale 2022 per la Pittura Figurale DOMENICO POMPA

Premio Biennale 2022 per la Scultura GIANNI BUCHER SCHENKER

Premio Biennale 2022 per la Fotografia FRANCESCO CUTUGNO

Premio Biennale 2022 Artista dell’Anno GIUSEPPE RAVIZZOTTI

Premio della Critica VIVIANA CUOZZO

Premio della Giuria EGLE RIZZO

Arte del Gusto International TENUTE ORESTIADI- Gibellina (TP)

Arte del Gusto Italy MARCO DE RONZO – PASTIFICIO DE RONZO – Spongano (LE)

Ambasciatore del Gusto FRISA’ BISTROT di Paride Sansò – Milano

Azienda dell’Anno PANIFICIO SAN GIUSEPPE di GIACOMO ZIMBARDO – Cammarata (AG)

Management in Food & Beverage Seven Stars MATTIA BARBAGIOVANNI (Firenze – Plus Florence

“Sono molto felice di ricevere nel 2022 questo premio in una città che è stata la culla del Rinascimento e da cittadino Veneziano che vive a due passi da Piazza San Marco, dove la bellezza ti accarezza l’anima e i ponti ti allenano a comprendere che forse la grandezza dell’uomo è quella di essere un collegamento e non uno scopo, ecco che diventa sempre più essenziale essere disponibili ad ascoltare gli altri e ritornare ad una totale spontaneità nello stile interpretativo del linguaggio, perché il linguaggio traveste il pensiero. Così da comunicare efficacemente in qualsiasi scenario” ha commentato Carlin.