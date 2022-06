Angelina Jolie è in Italia per dirigere un film, di cui è anche produttrice e sceneggiatrice, tratto da un romanzo del celebre scrittore italiano Alessandro Baricco. La pellicola ‘Whithout Blood’, senza sangue, sarà il quinto per l’attrice dietro la macchina da ripresa e il primo dopo l’accordo triennale con Fremantle. Il cast comprende Salma Hayek e Demián Bichir. Le riprese si susseguiranno tra Roma, Puglia e Basilicata. “Sono onorata di essere in Italia – le parole della Jolie – per portare questo speciale racconto al cinema ed essere stata incaricata da Alessandro Baricco per l’adattamento del suo libro, con la sua poesia, emozione unica e il modo di guardare alla guerra, alle domande che poniamo dopo un trauma, una perdita, un’ingiustizia”. Il film è ambientato all’indomani di un non identificato conflitto, nelle campagne italiane. Unica sopravvissuta una bimba di 4 anni, Nina, la cui storia costringe il lettore e esplorare le verità su guerra, traumi, memoria e guarigione”. ‘Senza sangue’ è stato pubblicato da Rizzoli nel 2002 e i diritti sono stati acquistati dalla Jolie nel 2017, terzo romanzo di Baricco ad essere adattato per il cinema.