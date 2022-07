ROMA – Un momento di gioia e di orgoglio nazionale: l’Italia Campione del Mondo di calcio al Mundial spagnolo del 1982. Ricordi, emozioni e simbolo di quell’impresa, Paolo Rossi, il prolifico attaccante azzurro che Poligrafico e Zecca dello Stato ha deciso di omaggiare con una moneta della Collezione Numismatica 2022 dedicata al 40° Anniversario dell’Italia Campione del Mondo e all’esultanza di Rossi, raffigurato dall’incisore in un momento di gioia che rimarrà per sempre nell’immaginario collettivo italiano e non solo.

La moneta in argento, con inserti colorati (tre stelle coi colori della bandiera nazionale), dal valore nominale di 5 euro, viene emessa oggi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Opera dell’artista incisore della Zecca italiana Antonio Vecchio, la moneta presenta una novità assoluta per l’Italia: una coniazione rettangolare.

Sul dritto, una caratteristica porta da calcio raffigurata con un pallone al centro della rete su cui svettano, in alto, tre stelle con i colori della bandiera italiana. Nella parte superiore e a destra, “Repubblica Italiana”, “Italia Campione del Mondo” e la data “1982”, anno della vittoria dell’Italia nel campionato mondiale di calcio che si svolse in Spagna. Moneta con elementi colorati.

Sul rovescio, Paolo Rossi, goleador e calciatore tra i più rappresentativi dei Mondiali del 1982, è raffigurato in un gesto di esultanza in primo piano sulla rappresentazione del globo terrestre. In alto e in basso, 22 stelle rappresentative dei calciatori convocati per il Campionato Mondiale di Calcio. A sinistra, il valore “5 euro”; a destra, “R”, identificativo della Zecca di Roma, la data “2022”, anno di emissione della moneta, e la firma dell’autore “A Vecchio”; in basso, la scritta “Paolo Rossi”.