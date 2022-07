Nell’ambito del progetto “Storia e memorie” l’Ambasciata d’Italia a Washington ha accolto l’11 luglio un gruppo di 15 studenti e 6 insegnanti provenienti da istituti di istruzione superiore della Sardegna e del Friuli. Il progetto promosso dalla “Commissione per la Biblioteca e l’Archivio Storico del Senato della Repubblica” è realizzato dalla rete di scuole “Fri.Sa.Li world” che comprende istituti di istruzione superiore delle regioni Friuli, Sardegna, Liguria e Piemonte. Gli Stati Uniti, nello specifico le città di Washington, Miami e New York, sono stati individuati come uno dei quattro Paesi in cui gruppi diversi di studenti italiani potranno svolgere una ricerca sul campo sul tema dell’emigrazione italiana nel corso del 900. A Washington gli studenti frequenteranno per tre settimane un programma di seminari elaborato dall’ Italian American Museum di Washington DC, da Casa Italiana Sociocultural Center in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia, in cui si approfondiranno: La storia degli Italo Americani nel corso degli anni; Il problema della discriminazione razziale in America; Il funzionamento del governo degli Stati Uniti: esplorando i tre rami del potere ”esecutivo, legislativo e giudiziario e il Ruolo degli Stati”. La società Italo Americana attraverso l’evoluzione del cibo Italo Americano e la cultura pop Italo Americana. Gli studenti avranno l’opportunità di ascoltare alcuni immigrati italiani che si sono affermati con impegno e sacrificio nei vari settori della società Americana. L’evento si è aperto alla presenza di un’ospite speciale, l’onorevole Kimberley A. Bassett, segretario di Stato di Washington DC, che ha evidenziato il forte legame di amicizia tra i due Paesi ed il gemellaggio tra la città di Washington e Roma. All’evento ha anche partecipato il dott. Steve Livengood della Capitol Historical Society degli Stati Uniti, che ha presentato una panoramica della storia della città di Washington dalle origini.