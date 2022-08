La Regione Marche sottoscriverà con la SVEM una convenzione per la realizzazione di un servizio di assistenza tecnica per attività funzionali al progetto calzature USA che la Regione stessa sta realizzando in collaborazione con l’Agenzia ICE – Italian Trade Agency e con la Camera di Commercio delle Marche. La Regione Marche, nel delineare una chiara strategia di rilancio dell’economia regionale e di rafforzamento del tessuto produttivo, al fine di contrastare i fenomeni regressivi che hanno caratterizzato alcune parti importanti del sistema industriale locale, soprattutto a causa della recente crisi russo-ucraina, intende supportare le imprese marchigiane operanti nel settore calzaturiero verso il mercato degli Stati Uniti con un progetto articolato e sistematico, anche attraverso attività di formazione e informazione, partecipazione a fiere internazionali di settore, incontro con i buyer americani. L’Italia ha storicamente con gli USA il suo maggior surplus commerciale e gli USA sono il terzo mercato di destinazione delle esportazioni italiane. Ed è in questo contesto che il distretto produttivo marchigiano, come quello della calzatura, può trovare uno sviluppo importante del proprio export nel mercato statunitense che, nonostante sia stato colpito duramente dal Covid, rimane la maggiore economia mondiale, presentando una rapida ripresa dei consumi, in particolare per quanto riguarda il Made in Italy per i settori del luxury, dal design al fashion