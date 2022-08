L’Ente Friuli nel Mondo ha inviato un caloroso buon compleanno ad Aldo Bruno Uano, di Cordoba, Argentina, per i suoi 99 anni. Nato a San Daniele del Friuli l’11 agosto del 1923, Aldo Bruno è l’anima della Società Friulana Cordobesa, per la quale ha ricoperto, con vera passione e per ben tre volte, la carica di presidente, oltre ad essere stato anche componente del Comites. Nella sua storia, il drammatico ricordo del lager riportate nel suo libro “N° 101797 – Lager – VI – C: Memorias de un ex combatiente de la Segunda Guera Mundial” scritto in Argentina dopo tanti anni. La sua grande passione è la pittura, e proprio con una mostra a lui dedicata, che inaugurata il 13 agosto, festeggerà con allegria lo splendido traguardo.