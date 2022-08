di Marco Lupis

Win Shuanglong, il nuovo ministro dell’Industria e della tecnologia di Pechino, si è trovato per le mani in questi giorni una situazione davvero “calda”. E in tutti i sensi. Mentre la Cina, infatti, è stata costretta a tagliare di 10 punti il tasso di interesse di riferimento per la prima volta da gennaio, perché i principali indicatori di crescita economica rallentano, il povero Win, nel tentativo di dare nuovo impulso a un mercato interno sempre più stagnante e ad una fiducia dei mercati in caduta libera, ha dichiarato venerdì in una conferenza ministeriale che aumentare i consumi e spingere per i progressi tecnologici in settori chiave dovrebbe essere una priorità per il Dragone. Ma i tagli dei tassi, che contribuiranno a rilanciare le attività economiche, sono arrivati quando i dati di luglio diffusi lunedì dall’Ufficio nazionale di statistica hanno indicato tendenze preoccupanti, compresi i consumi ancora deboli.

Molte e differenziate le ragione della stagnazione dell’economia cinese: la draconiana e assai discussa – anche in patria – politica dello “zero Covid” voluta personalmente dal “nuovo Mao”, il leader cinese Xi Jinping, una bolla immobiliare in cui disastrosi effetti ancora non si sono visti del tutto, la guerra in Ucraina e la situazione economica globale e – non ultimo – ci è messo pure il caldo anomalo; un’ondata di caldo, la peggiore degli ultimi sessant’anni, che ha visto le temperature in alcune delle parti più densamente popolate del paese superare di molto i 40 gradi, mettendo a dura prova le forniture di energia. Nel Sichuan, una delle province più colpite, le industrie sono state chiuse per garantire che le famiglie abbiano energia sufficiente.

Il settore industriale cinese è un motore chiave dell’economia ed è stata una delle principali fonti di investimento per i produttori multinazionali di prodotti come automobili, elettrodomestici e hardware hi-tech sin dagli anni ’80, e queste chiusure certamente non lo aiutano. Insomma, di fronte a questa “tempesta perfetta” di fattori al ribasso, la Cina sta cercando di stabilizzare le sue catene di approvvigionamento per mantenere il trend della produzione industriale e aumentare i consumi, mentre l’ economia rallenta drasticamente. La crescita delle vendite al dettaglio, un indicatore del consumo interno, è rallentata al 2,7% il mese scorso dal 3,1% di giugno, secondo i dati del governo, e la crescita degli investimenti in attività fisse da gennaio a luglio è rallentata al 5,7%, in calo rispetto alla crescita del 6,1% dei primi sei mesi dell’anno, mentre gli investimenti in attività fisse hanno continuato a rallentare. La crescita della produzione industriale è scesa al 3,8 per cento a luglio dal 3,9 per cento di giugno. Dati per nulla rassicuranti, che devono anche fare i conti i rialzi dei tassi molto più aggressivi negli Stati Uniti e in altre economie occidentali, un ulteriore fattore che introdurrebbe nuove forti pressioni sulla Cina in termini di flussi di capitali transfrontalieri e tasso di cambio dello yuan.

Non va meglio sul fronte dei dati sui prestiti, che sono stati inferiori alle attese, lanciando un ulteriore grido d’allarme sulla salute dell’economia cinese. I nuovi prestiti bancari sono crollati del 37,1% rispetto all’anno precedente, attestandosi a 679 miliardi di yuan (100,7 miliardi di dollari) il mese scorso, indicando una domanda interna piuttosto debole poiché la pandemia di coronavirus ha messo a dura prova le imprese cinesi e la gente stessa. La scorsa settimana, il premier Li Keqiang ha offerto sostegno agli imprenditori, spingendo per lo sviluppo e la diffusione di veicoli che usano nuove energie e nuove tecnologie, durante un viaggio a Shenzhen , che ha affermato essere una delle “regioni più importanti e strategiche” della Cina per sostenere l’economia. Il premier ha fissato un obiettivo di crescita annuale di circa il 5,5% a marzo, ma da allora ha ammesso che è improbabile che la Cina raggiunga questo obiettivo dopo che l’economia nazionale è cresciuta solo dello 0,4% nel secondo trimestre rispetto a un anno prima, soprattutto a causa dei blocchi dovuti al Covid. Si prevede, insomma, che la seconda economia del Pianeta mancherà l’obiettivo di fine anno, dopo aver registrato solo una crescita del 2,5% nella prima metà del 2022. C’è poi il “buco nero” dell’immobiliare, emerso a suo tempo dal disastro Evergrande, ma i cui effetti disastrosi si devono ancora vedere, secondo molti analisti.

E l’ondata di caldo e la conseguente siccità che sta mettendo a dura prova le forniture energetiche di diverse regioni cinesi sta avendo ripercussioni molto preoccupanti sull’intero settore agroalimentare, soprattutto in vista del raccolto autunnale del grano. Parti della Cina meridionale sono state colpite da ondate di caldo e siccità negli ultimi mesi, con livelli d’acqua nel fiume più grande del paese e nei suoi due più grandi laghi d’acqua dolce che sono ormai ai minimi storici. L’amministrazione meteorologica cinese ha affermato che le condizioni di siccità sono destinate a continuare e ha anche avvertito circa il pericolo di inondazioni, che in genere si verificano durante l’estate. “Agosto e settembre sono periodi critici per la formazione della produzione di grano autunnale, quindi occorre prestare molta attenzione all’impatto dei disastri naturali e dei parassiti sulla produzione di grano”, ha affermato Fu Linghui, portavoce dell’Ufficio nazionale di statistica. Mentre il vicepremier Hu Chunhua ha dichiarato che la Cina farà tutto il possibile, attraverso adeguate misure di soccorso in caso di calamità, per raggiungere l’obiettivo annuale di produzione di grano di oltre 650 miliardi di chili, ed ha annunciato lo stanziamento di 300 milioni di yuan (44,3 milioni di dollari) di fondi di soccorso per sostenere l’agricoltura in 13 regioni colpite da forti piogge e siccità.

Da luglio, sei province e città della Cina meridionale, tra cui Anhui, Jiangxi, Hubei, Hunan, Chongqing e Sichuan, sono state colpite dalla siccità, con 830.000 persone che hanno avuto difficoltà ad accedere all’acqua potabile e quasi 645.000 ettari (1,5 milioni di acri) di raccolti danneggiati , secondo il ministero, che si è impegnato a rafforzare l’approvvigionamento per l’agricoltura e l’acqua potabile utilizzando misure di deviazione temporanee, estendendo le reti di trasmissione e distribuendo approvvigionamento idrico a tempo in base alle condizioni locali. Il ministro dell’agricoltura e degli affari rurali, Tang Renjian, ha dichiarato che funzionari e tecnici saranno inviati in varie regioni per guidare la gestione delle colture e prepararsi ai disastri naturali. “A circa 50 giorni dalla raccolta autunnale, dovrebbe essere compiuto ogni sforzo umanamente possibile per prevenire i disastri naturali”, ha detto Tang in un incontro con i funzionari del suo ministero.

Al World Economic Forum di Davos, il premier Li Keqiang aveva affermato in un video discorso che il governo si sta concentrando sul garantire un raccolto di grano sano quest’anno per stabilizzare i prezzi al consumo, anche di fronte ai problemi causati su questo fronte dalla guerra in Ucraina. “Con un raccolto eccezionale, i prezzi del grano saranno stabili in Cina. Il prezzo del cibo è un elemento chiave nell’indice dei prezzi al consumo cinese, poiché siamo ancora un paese in via di sviluppo”, ha detto Li ai leader globali: “Faremo affidamento principalmente su noi stessi per soddisfare la domanda di grano di 1,4 miliardi di cinesi”.