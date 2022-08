Rai Italia è media partner di Italia in the World, Festival internazionale del docufilm italiano nel mondo, organizzato da Italian Women in the World per la consegna del sesto trofeo Globo Tricolore, patrocinato dal Consolato Generale d’Italia a Sydney, dall’Agenzia Italiana del Turismo Enit, da Federterme, dal Comune di Chianciano Terme e da Terme di Chianciano.

“Italia in the World arriva a Chianciano Terme portando il prestigio di un grande evento che vanta illustri partner istituzionali e ospiti internazionali. Il nostro territorio è pronto ad accogliere il Festival e a presentare al meglio le proprie risorse”.

Così il sindaco Andrea Marchetti ha commentato la lunga attesa dei registi, ormai famosi su Rai Cinema. Finalmente in Toscana, dopo due anni di pandemia, i protagonisti, infatti, riceveranno l’ambito trofeo, realizzato da Isabella Rességuier de Miremont, il Globo Tricolore emblema degli italiani nel mondo.