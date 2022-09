Le cerimonie di nozze più tradizionali e sfarzose, con centinaia di invitati, hanno lasciato il posto ad eventi molto più intimi costruiti sulla coppia ed estesi ad un numero limitato di invitati. Via libera dunque a location green, ancor meglio se in campagna, dress code più colorati e meno formali, e festeggiamenti costruiti su più giorni, vere e proprie experience pensate su misura per gli ospiti.

Sempre più coppie decidono di affidarsi a wedding planner e designer, che a loro volta possono contare su team di fornitori selezionati in modo da alleviare gli sposi di ogni incombenza permettendo loro di godere appieno di una giornata speciale insieme a familiari ed amici.

Vola in Italia l’imprenditrice newyorkese di origini romane Maria Vittoria Cusumano, ambassador della Susan G.Komen Italia, che per il suo matrimonio con Christopher Sherman sceglie Roma e la Toscana per coinvolgere i propri ospiti internazionali in experiences in luoghi solitamente poco accessibili.

Dopo la cerimonia religiosa, tenutasi nella Chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, finalmente riaperta dopo il lungo restauro, e un primo ricevimento all’Ambasciata di Francia – Villa Medici , gli sposi si sono trasferiti a Rosewood Castiglion del Bosco, ex dimora Ferragamo, location affacciata sulle colline toscane, per un pranzo all’insegna della semplicità, allestito su lunghe tavole in legno, decorate da fiori di campo, verdure e ortaggi della macchia mediterranea. Solo pochissimi ospiti a godere del tramonto dorato sui vigneti, dei suoni della natura, del verde degli olivi secolari.

Si torna pertanto ad una dimensione più intima, in ambienti più rilassati, dalle atmosfere più informali. Ad accompagnare la coppia portando una ventata di freschezza i rispettivi ‘team sposo e team sposa’ (un modo moderno per dire gli amici degli sposi), con cui i due fidanzati hanno condiviso tutti i momenti più importanti prima della celebrazione, dalle sedute di make up e capelli per la sposa tenutesi in casa in una atmosfera giocosa, alla preparazione dello sposo ad opera dei suoi amici più cari; a fare da mascotte il cane della coppia che con coroncina al collo ha consegnato all’altare le fedi custodite in un prezioso sacchetto.

Molto spesso, come nel caso citato, i regali di nozze diventano occasione di beneficenza e di solidarietà, con raccolta fondi da devolvere. Nel caso di Cusumano il ricavato viene devoluto alla Susan G.Komen Italia, Organizzazione no-profit che si occupa di dare sostegno su tutto il territorio nazionale alle donne colpite da tumori femminili . La cifra raccolta servirà a portare la Carovana della Prevenzione con a bordo i macchinari per gli screening, in luoghi dove è abitualmente molto più difficile per le donne poter accedere a strutture dedicate ove effettuare mammografie ed ecografie al seno.

Tra le novità delle nozze 2022 anche festeggiamenti da maggio a settembre gli addii al celibato e al nubilato organizzati per festeggiare i futuri sposi pronti a convolare a nozze: gite fuori porta e weekend di festa in glamping o in giro per l’Italia all’insegna delle esperienze. Campeggi.com, il portale italiano per campeggi e villaggi vacanze, suggerisce 6 idee per addii al nubilato o al celibato da ricordare: dalle vacanze in glamping in Alto Adige per esprimere un desiderio ammirando il cielo stellato fino alla zip line sul Lago Maggiore per chi è alla ricerca di un’esperienza adrenalinica, passando per le vacanze in barca in Sardegna e i tour enogastronomici in Valpolicella.

Provare il glamping (sotto le stelle) tra le Dolomiti, Trentino-Alto Adige: l’alloggio che unisce l’immersione totale nella natura tipica del campeggio alla comodità degli alberghi: dalla connessione Wi-Fi al balcone privato passando per il ristorante. Per chi vuole vivere questa esperienza circondato dal verde, in Alto Adige ad esempio c’è il Camping Toblacher See di Dobbiaco (BZ), immerso nella natura delle Dolomiti dell’Alto Adige, che mette a disposizione degli ospiti gli Skyview Chalet, che permettono di affacciarsi ogni notte su un panorama stellato unico e incontaminato.

Tra parchi divertimento e movida in Romagna, Emilia-Romagna: la soluzione ideale sono i parchi divertimento, dove tornare bambini per un giorno tra giostre, montagne russe e spettacoli. Per non farsi mancare nulla, l’ideale è scegliere una destinazione che oltre al fun park offra anche spazio per la movida, come la Romagna. In volo lungo la zipline sul Lago Maggiore, Piemonte Un addio al nubilato o al celibato che lascia senza fiato. Chi vuole provare un’esperienza estrema prima di convolare a nozze può scegliere una delle tante attività adrenaliniche che si possono vivere lungo tutto lo Stivale: dal bungee jumping al parapendio passando per il rafting e la zipline.

Tra le esperienze tricolore da non perdere c’è la Lago Maggiore Zipline: un volo a 120 km/h, a 350 metri d’altezza, lungo un cavo di acciaio lungo 1.850 metri. SPA e relax sul Lago di Garda, Lombardia. Vasche idromassaggio, saune, trattamenti e bagni turchi. Dedicarsi al benessere psicofisico e al relax prima del grande giorno aiuta a lasciarsi le preoccupazioni alle spalle e a recuperare le energie tolte dai preparativi. Per chi alla spa vuole unire anche l’immersione nella natura e le passeggiate in riva al lago, la destinazione ideale è la sponda lombarda del Garda, che vanta numerose strutture rinomate per i loro servizi benessere. (Ad esempio il Fornella Camping & Wellness Family Resort di San Felice del Benaco (BS), premiato per tre anni consecutivi da Koobcamp come uno dei 10 migliori campeggi in Italia per la sua area wellness).

Lungo le Strade del Vino in Valpolicella, Veneto Un addio al celibato o al nubilato che conquista il cuore e il palato. Degustazioni, corsi di cucina, percorsi enogastronomici e viaggi on the road alla scoperta dei sapori dei diversi territori possono essere ottime idee per celebrare l’avvicinarsi del fatidico sì. Tra le aree da non perdere lungo lo Stivale c’è la provincia di Verona, nota per i vini d’eccellenza e per le numerose Strade del Vino (come la Strada del Vino Valpolicella), ossia gli itinerari enogastronomici dedicati ai prodotti agroalimentari del territorio. Un’idea perfetta per un brindisi davvero speciale.

Mini-crociera all’Arcipelago della Maddalena, Sardegna L’Arcipelago della Maddalena è una costellazione di oltre 60 isole e, per la sua straordinaria biodiversità, dal 1994 è un Parco Nazionale che abbraccia oltre 180 chilometri di costa. Bagnato da acque turchesi, è un vero e proprio paradiso che si può scoprire in barca grazie alle numerose mini-crociere che vengono organizzate ogni settimana dalle compagnie e dalle strutture locali. Un’idea insolita e originale per vivere un addio al celibato o al nubilato a contatto con una delle zone marine più belle d’Italia.