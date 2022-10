ROMA - El impacto emocional del mito de Maradona en el imaginario colectivo en una investigación creativa y surrealista, dos años después de la muerte del que para muchos es el mejor futbolista de todos los tiempos, despunta en el documental "Daniel Pennac: Vi a Maradona!" de Ximo Solano, con la extraordinaria participación de Maurizio De Giovanni, Roberto Saviano y Luciano Ferrara.

"Quién fue Maradona en vida no me interesa. Me interesa el efecto que tuvo en sus vidas, porque lloraron como Magdalena el día de su muerte", dice Daniel Pennac.

La proyección, en presencia del propio Pennac y Solano, está prevista para el 16 de octubre en el Auditorium Parco della Musica de Roma, en la sala Petrassi.

La idea se le ocurrió al escritor francés la mañana del 25 de noviembre de 2020, cuando al despertar encontró a Demi, Pako, Ximo y Clara, cuatro integrantes de su compañía de teatro, llorando desconsoladamente por la muerte de Maradona.

Pennac, que no sabe nada de fútbol ni del "pibe de oro", quiere entender por qué Maradona fue tan importante en la vida de las personas que lo rodeaban y de millones de personas más.

Para contar este efecto disruptivo de Maradona y "transformar la emoción, el dolor y la tristeza en creación" nació la idea de un nuevo espectáculo teatral en Nápoles, "Daniel Pennac: vi a Maradona!".

No solo eso, el grupo decidió también rodar un documental del mismo nombre, coproducido por Societat Sardina Toné Franché y Samarcanda Film con Effe TV - Feltrinelli Real Cinema y la contribución de la Campania Region Film Commission.

La cámara de Ximo Solano sigue durante más de un mes el proceso de creación y puesta en escena de la obra de Pennac con la parisina Compagnie Mia y con un grupo de actores napolitanos, todos unidos por el vínculo que tienen o sienten con el argentino Diez.

Una obra en la que se unen el lenguaje teatral y el cinematográfico y que se convierte también en un viaje por Nápoles, escenario y megáfono del propio mito de Maradona. Una oportunidad para descubrir mucho sobre Pennac y su enfoque del arte y la escritura El escritor francés descubre en Maradona "una especie de genio de la poesía física", se da cuenta de que tiene puntos en común con Malaussene, el protagonista de sus novelas más famosas -cuya nueva y muy esperada edición sale en enero de 2023- y chivo expiatorio por excelencia.

Como era, a su manera. Porque, Maradona "era objeto de consumo mediático".

Para comprender completamente el vínculo visceral que aún une el futbolista argentino a la ciudad de Nápoles, Pennac confía en tres auténticos napolitanos: Luciano Ferrara autor de la icónica imagen de Diego subiendo los escalones del antiguo estadio por primera vez San Paolo el 5 de julio de 1984.

También al escritor Maurizio De Giovanni, quien lo llama "patrono laico de esta ciudad, como San Gennaro" y Roberto Saviano que dice: "Antes de llegar a Nápoles, Diego era una promesa, la promesa que se mantuvo llegando algo disruptivo, único. Y fue la única promesa cumplida para el sur de Italia".

Y a través de los murales del Rione Sanità, entre las estatuillas de los los pesebres de San Gregorio Armeno y la sillería de la vía Toledo, según el director Ximo Solano, resulta que "Maradona nunca termina, que todavía recorre la vida de una ciudad que era suya y lo sigue siendo hoy".