di Ugo Magri

Qualche scienziato dell'opposizione rischia di scambiare Mattarella per Zorro. Di credere cioè che il presidente della Repubblica possa vestire i panni del vendicatore e infilzare con la spada Giorgia Meloni; dunque provando un pizzico di delusione per le prime mosse del Quirinale che sono state di tutt'altro segno. Nessuno apertamente s'è spinto a criticare il Colle, ci mancherebbe altro. Però non sono mancati i mugugni specie dopo il via libera alla stretta anti-rave: com'è possibile, si sono chiesti da Crozza in giù, che un fine giurista come Mattarella non abbia battuto ciglio davanti a un decreto scritto coi piedi? Come si spiega che il Garante non sia ancora insorto con sdegno contro questa destra liberticida e pericolosa?

Il sospetto, o meglio il timore inespresso delle "coscienze morali", è che invece di fulminare il nemico con i suoi super-poteri Mattarella voglia mettere alla prova i nuovi padroni d'Italia. Il paragone citato a proposito (spesso a sproposito) è con Giorgio Napolitano: lui sì che avrebbe alzato immediatamente la voce contrastando la nascita del nuovo governo, ritardandola quanto più possibile, eccependo sul profilo di certi neo-ministri, ostentando un gelido distacco negli incontri formali, bacchettando le prime mosse senza pietà e magari iniziando a lavorare già per un ritorno dei "tecnici". Insomma diventando il leader vero di un'opposizione ancora sotto shock.

Il successore di "Re Giorgio" invece (ecco la critica sottovoce) ha sciolto le Camere pur immaginando come sarebbe andata a finire; dopodiché ha bruciato le tappe riducendo all'osso le consultazioni di governo; invece di scavare a fondo nelle incongruenze del centrodestra, ha lasciato che la Meloni parlasse a nome di tutti, Berlusconi compreso; quindi le ha dato l'incarico e, subito dopo, dei preziosi consigli di cui Giorgia s'è impadronita per sua stessa pubblica ammissione; hanno concordato serenamente la scelta dei principali ministri; alla cerimonia del giuramento il padrone di casa s'è mostrato cordiale anziché sulle sue; pare che abbia speso un buona parola con Emmanuel Macron per addolcire l'impatto con la nuova arrivata.