Si è svolta oggi a Montevideo la conferenza stampa di presentazione dell’edizione uruguaiana della VII Settimana della Cucina Italiana nel Mondo. L’Ambasciatore Giovanni Iannuzzi, la Direttrice dell’Istituto italiano di cultura Silvia Merli, il Direttore dell’Ufficio ICE di Buenos Aires Gianni Loreti, il Presidente dell’Accademia italiana di cucina di Montevideo Manuel Ascer e lo chef e conduttore televisivo uruguaiano Sergio Puglia hanno presentato le caratteristiche della rassegna e presentato il calendario delle attività organizzate nel Paese dall’Ambasciata e dall’Istituto di cultura.

Invitata speciale dell’edizione 2022 della rassegna sarà Cristina Bowerman, chef italiana stella Michelin che, in vista della Settimana della cucina, ha partecipato a una puntata dell’edizione uruguaiana di Masterchef girata presso la Residenza dell’Ambasciata d’Italia. Bowerman sarà impegnata nella promozione della gastronomia italiana presso una locale scuola alberghiera, in un incontro con donne imprenditrici del settore gastronomico, in una dimostrazione di cucina italiana a beneficio della stampa e degli chef locali e nella preparazione di una cena in un noto ristorante di Montevideo.

Altri eventi riguarderanno la promozione del vino italiano e dei suoi territori di produzione, la cultura dell’aperitivo italiano e la valorizzazione delle radici italiane della cucina uruguaiana. Tra il 14 e il 27 novembre circa venti ristoranti, gelaterie e negozi di gastronomia dell’Uruguay aderiranno offrendo un menù dedicato alla rassegna, basato sulla cucina e sui prodotti italiani. “Attraverso la Settimana della cucina intendiamo valorizzare il nesso tra il gusto della cucina italiana contemporanea, con una rappresentante d’eccezione come chef Bowerman, e i valori alla base della dieta mediterranea in termini di qualità, salubrità e sostenibilità della filiera agroalimentare italiana”, ha affermato l’Ambasciatore Iannuzzi aprendo la conferenza.

“Convivialità, sostenibilità e innovazione: gli ingredienti della cucina italiana per la salute delle persone e la tutela del Pianeta” è il tema dell’edizione 2022 della rassegna. Coinvolgendo circa trecento sedi della rete estera della Farnesina in più di cento Paesi, la Settimana mira a valorizzare all'estero la filiera agroalimentare e la tradizione eno-gastronomica italiane, dimostrandosi efficace strumento di promozione integrata nell’ambito della strategia di internazionalizzazione del Made in Italy condotta dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale.