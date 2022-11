🔊 Ascolta questo articolo

Con la siccità che asseta i corsi d’acqua nel nord Lombardia e il fiume Po in secca rischia un terzo del Made in Italy a tavola che si produce proprio nella food valley della Pianura Padana, dove si concentra anche la metà dell’allevamento nazionale.

È quanto afferma Coldiretti Varese in riferimento all’allarme lanciato di recente dall’ex presidente americano e attivista per l’ambiente Al Gore. Il livello del più grande fiume italiano alla confluenza del Ticino si trova a -2,56 metri rispetto allo zero idrometrico con le rive ridotte a spiagge di sabbia.

Dal grano duro per la pasta alla salsa di pomodoro, dai grandi formaggi come Parmigiano Reggiano e il Grana Padano ai salumi più prestigiosi come il prosciutto di Parma o il Culatello di Zibello fino alla frutta e alla verdura la produzione della Pianura Padana rappresenta la punta di diamante del Made in Italy alimentare in Italia e nel mondo.