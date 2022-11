Forse, anzi senza forse, gli sta bene, ci sta bene. Anche se non impareremo certo. Ci sta bene la beffa finale. A grande maggioranza l'opinione pubblica si è convinta che eliminare parlamentari, ridurre il loro numero fosse cosa utile e giusta (in realtà a grande maggioranza l'opinione pubblica voleva vendicarsi, licenziarli...). All'epoca M5S ha guidato l'umore, il Pd si è accovacciato nell'umore, tutta la politica più o meno ha avuto una fifa matta di dire che tagliare parlamentari era inutile e pure azzardato sfoga da bar social. E ci si è fatto sopra un referendum carico carico di bugie: tagliate il numero dei parlamentari e la ricchezza scorrerà, i soldi per loro saranno per noi...Come se la retribuzione di mille parlamentari fosse ordine di grandezza di decine di miliardi di euro.

Quindi forse ci sta bene, ben ci sta la beffa finale: con 230 deputati in meno la Camera dei deputati non fa nessuno sconto al bilancio pubblico. Tanta era la spesa prima con 630 deputati, tanta è prevista la spesa dopo, con 400 deputati. Come? Facile: il costo dell'esercizio di Montecitorio passa da 49 mila a 77 mila euro.