Momento storico per le professioni sanitarie e, in particolare, per la categoria dei Biologi, con la regionalizzazione dell'Ordine professionale: è Maurizio Durini il primo presidente del nuovo Ordine dei Biologi della Puglia e della Basilicata. Lo scorso 29 novembre, si è insediato, infatti, il primo Consiglio Direttivo dell'ente territoriale, eletto al termine delle votazioni del 20, 21 e 22 novembre scorso, che hanno visto il successo dei candidati della lista "Biologi per il Rinnovamento".

L'ASSEGNAZIONE DELLE CARICHE

Il Consiglio ha subito votato per l'assegnazione delle cariche. Presidente è stato, pertanto, designato il dott. Durini, responsabile della sezione Botanica del Museo di Storia Naturale del Salento, nonché presidente uscente del Consiglio Nazionale dei Biologi; la carica di vicepresidente è andata invece alla professoressa Elvira Tarsitano, biologa dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e già presidente (lo è stata fino a giugno dello scorso anno) del Centro di Eccellenza di Ateneo per la Sostenibilità dall'università barese. Tesoriere è stato invece eletto il dott. Antonio Mazzotta, product specialist nel settore farmaceutico; segretario la dott.ssa Maria Teresa Venneri, direttore sanitario di laboratorio di analisi e diagnostica.

INTERPRETI DELLA TRANSIZIONE

"Inizia oggi – ha spiegato Durini – una fase di rinnovamento che parte dai territori. Quelle che ci attendono all'orizzonte sono sfide epocali". "Una in particolare: affrontare, in modo innovativo il cambiamento in atto. Dove e chi meglio della categoria dei biologi può farsi interprete di questa transizione” ha concluso il neo eletto presidente dell'OB pugliese-lucano.