Il Qatar è il quarto paese più ricco del mondo dopo Lussemburgo, Irlanda e Singapore, davanti a Svizzera, Emirati Arabi Uniti, Norvegia e Usa.

Ha investito 220 miliardi di dollari nell'organizzazione del Mondiale 2022 e nella costruzione degli otto stadi in cinque città. Lo stadio Lusail, il più grande, ha una capienza di 88.966 posti e sarà sede della finale il 18 dicembre.

Il monte-premi del Mondiale è di 440 milioni di dollari: alla squadra campione saranno destinati 42 milioni di dollari. Le entrate previste del Mondiale ammontano a 4,7 miliardi di dollari in diritti televisivi, marketing e biglietti delle partite. Si sono qualificate per la fase in Qatar 32 squadre per un totale di 851 calciatori.

In questo posto mediorientale che si chiama Qatar, poco più grande dell'Abruzzo e metà della Lombardia, si sta giocando la ventiduesima edizione dei Campionati mondiali di calcio destinata a Doha nel 2010 da Blatter, presidente Fifa, e Platini, presidente Uefa, con addobbo di trucchi e tangenti, alti interventi francesi, l'acquisizione del Paris Saint Germain da parte della Qatar Investment Authority per 64 milioni di euro e una votazione taroccata che eliminò la candidatura degli Usa e dette via libera al pallone sul Golfo Persico.

Nel paese produttore di 1,5 milioni di barili di petrolio al giorno e fornitore di sabbia per le clessidre di tutto il mondo, l'Italia è due volte assente. Non c'è al Mondiale dell'emiro al-Thani la nazionale azzurra e non c'è Paola Ferrari, televisiva signora delle domeniche sportive, eliminata dalla squadra Rai nella competizione mondiale.

In compenso l'Italia sfonda con il pescarese Mario Ferri alla dodicesima invasione di campo in partite internazionali dilagando sul prato dello stadio Lusail, durante Portogallo-Uruguay, con una proibitissima bandiera arcobaleno.

Il Qatar segna un evento storico. Registra il nuovo sfacelo dopo 82 anni dello storico Asse nella seconda guerra mondiale.

L'Italia neanche arriva in Qatar, la Germania viene tradita dal Giappone che la supera nel confronto diretto e, poi, battendo la Spagna vince il girone filando negli ottavi con i tedeschi fatti definitivamente fuori dalla Spagna franchista per differenza-reti.

Un barbiere troppo deciso nella rasatura dei capelli di Cristiano Ronaldo impedisce a CR7 di spettinarsi sul cross di Bruno Fernandes contro l'Uruguay mancando proprio di un capello il gol di testa che l'avrebbe fatto felice e che, contro ogni evidenza, rivendica braccia al cielo, bugiardo più che mai, la Fifa assegna il gol a Bruno Fernandes, il trascinatore dei portoghesi verso gli ottavi.

Con un palo e tre gol falliti di Lukaku nel match decisivo contro la Croazia, il Belgio abbandona il Qatar in circostanze omeriche. De Bruyne, in dissenso coi compagni e con l'allenatore, si ritira come Achille sotto la tenda dello sdegno e, quando ne esce, esce dal Mondiale con tutta la squadra.

