Lo scorso 7 dicembre il Comites della Costa Rica, rappresentato dal presidente Giuseppe Cacace, dalla vicepresidente Paola Ceccon e dal tesoriere Massimo Angelino, ha partecipato alla cena di gala offerta dal programma televisivo Horizontes TV in cui la Camera di Commercio e Industria Italo-Costaricana è stata premiata come Camera dell'anno in Costa Rica.

Il premio – riporta il Comites – è stato ricevuto dal presidente della CICIC Giovanni Graziano, accompagnato dal segretario generale Massimo Angelino e dai sindaci Paola Ceccon e Giuseppe Cacace. L'evento ha registrato un'eccezionale partecipazione di autorità del Governo della Repubblica, del corpo diplomatico e consolare, della stampa e di esponenti della comunità italiana nel nostro Paese.

Tra i presenti il viceministro dell'economia Christian Rucavado, Priscilla Zamora viceministro delle finanze, Cindy Quesada, ministro per la condizione femminile, l'ambasciatore cinese Tang Heng, il console onorario di Haiti Ludger Lescouflair, l'ambasciatrice del Guatemala Sandra Noriega, la deputata Daniela Rojas, il console onorario di Malta Maurizio Micangeli, Reynaldo Fabila come rappresentante dell'ambasciata messicana, e Hazel Sanches come rappresentante dell'ambasciata austriaca.