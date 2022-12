CAGLIARI - Ora è ufficiale: Claudio Ranieri è il nuovo allenatore del Cagliari. Lo ha annunciato la società rossoblù con un "bentornato".

L'allenatore romano, che proprio in Sardegna ha ottenuto i primi successi in carriera con due promozioni di fila dalla C alla A, ha firmato un contratto sino al 2025. Top secret le cifre, ma si tratterebbe di una somma al di sopra della media per la cadetteria. Ranieri assumerà la guida tecnica della prima squadra dall'1 gennaio. Contro il Cosenza, dunque, i rossoblù saranno guidati in panchina da Muzzi, il club manager.