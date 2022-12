Preoccupa l'ondata di Covid in Cina. La commissione sanitaria nazionale del Paese della Grande Muraglia, ha infatti deciso la sospensione della pubblicazione dei dati giornalieri legati ai casi ed ai decessi di coronavirus. Al momento sulla scelta di quello che funge, a tutti gli effetti, dal ministero della Salute, non è stata fornita alcuna spiegazione.

ONDATA DI CONTAGI SENZA PRECEDENTI

Tuttavia da settimane le statistiche, come riporta il portale TgCom, non riflettono più in modo affidabile l'ondata di contagi, senza precedenti, che ha colpito la Cina dall'abbandono - lo scorso 7 dicembre - delle rigide misure sanitarie di contenimento della pandemia (la cosiddetta politica "zero Covid").

PER IL FT FORSE CONTAGIATE 250 MILIONI DI PERSONE

Addirittura, secondo una stima del britannico "Financial Times", nei primi 20 giorni di dicembre le persone contagiate in Cina potrebbero essere state 250 milioni.