Dopo il bellissimo effetto generato dal Festival del Cinema Italiano a Nova Friburgo, in Brasile, che ha riunito la comunità italiana della zona, è stato possibile riprendere le procedure per l'Accordo di Cooperazione tra il Comune di Nova Friburgo e la Camera di Commercio e Industria Italo-Brasiliana, attraverso la Delegazione della Camera della Regione Serrana di Rio de Janeiro, per promuovere, incoraggiare, sviluppare, ampliare e assistere gli scambi commerciali, tecnologici, culturali, turistici e di investimento tra Nova Friburgo, Italia e istituzioni legate al tema italiano.

Dopo l'incontro a Firjan, a settembre, durante il Fevest 2022 (il più grande evento imprenditoriale nel settore della produzione di intimo del Paese), aggiunto al successo dell'Italian Film Festival, svoltosi a novembre, si sono incontrati presso la sede della Camera, a Rio de Janeiro, il Segretario di Scienza e Tecnologia di Nova Friburgo, André Montechiari, il Sottosegretario allo Sviluppo Economico, Augusto Theodoro, e il Delegato di Camera nella Regione Serrana, Alexandre Felizola. Questo riavvicinamento era già iniziato quando il Segretario della Casa Civile di Nova Friburgo, Pierre Moraes, in visita alla sede della Camera, è stato presentato all'Ambasciatore d'Italia in Brasile, Sig. Francesco Azzarello, avviando così le procedure per la sottoscrizione dell'Accordo di Cooperazione, che, ora coadiuvato dai Segretari André Montechiari e Augusto Theodoro, già presentato al Presidente Sig. Rodolfo Teichner, rafforza e abilita grandi azioni legate all'italianità nel comune di Nova Friburgo.