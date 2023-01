Il Quintetto Luca Ciarla feat. Mike Del Ferro parteciperà alla Thailand International Jazz Conference (TIJC), che si terrà dal 27 al 29 gennaio, presso la Mahidol Univeristy, al College of Music di Bangkok, con il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia in Thailandia. Il gruppo si esibirà sul palco principale del festival venerdì 27 gennaio a partire dalle ore 20.50. Il giorno successivo Luca Ciarla svolgerà delle masterclass a favore degli studenti di musica dell'Università Mahidol.

Nato a Termoli, in Molise, Luca Ciarla inizia a suonare il violino e il pianoforte all'età di otto anni. A dodici studia al conservatorio e pochi anni dopo inizia ad esplorare il jazz e in seguito anche la musica popolare. Si laurea in violino nel 1993 sotto la guida di Antonio Salvatore e poi studia presso la Scuola di Musica di Fiesole, come membro dell'Orchestra Giovanile Italiana, e la Scuola di Alto Perfezionamento di Saluzzo. Nel 1996 si trasferisce negli Stati Uniti per seguire un master dell'Indiana University e per studiare jazz con David Baker. Successivamente porta a termine anche un dottorato in arti musicali dell'Università dell'Arizona dove insegna per alcuni anni.