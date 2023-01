Il calendario delle iniziative culturali promosse dal Consolato d'Italia ad Adelaide, in Australia, riparte nel 2023 con il concerto "Six Strings Around Italy" dell'acclamato chitarrista italiano Lorenzo Bernardi. L'evento avrà luogo il 20 febbraio alle ore 18:00 presso la Urrbrae House Historic Precinct.

La posizione dell'Italia nel Mediterraneo e il suo innesto nel cuore dell'Europa ha permesso al Paese di assimilare nel corso dei secoli un numero incredibile di influenze culturali diverse. Lorenzo Bernardi, giovane e appassionato chitarrista trentino, esplora i valori estetici e spirituali della cultura italiana attraverso lo strumento popolare e versatile della chitarra a sei corde.

In un nuovo programma esclusivo, Bernardi attinge a uno scrigno di compositori italiani tra cui Domenico Scarlatti, maestro indiscusso del barocco, con le sue sonate e Niccolò Paganini, il più grande violinista di tutti i tempi, con le sue composizioni per chitarra. Il programma de concerto prosegue con le pagine operistiche dell'Ottocento di Pietro Mascagni, il melodramma romantico de La Traviata di Giuseppe Verdi e le opere del compositore paraguaiano Agustín Barrios Mangoré, profondamente influenzato dalle forme musicali europee e incredibile testimonianza di come la cultura italiana abbia viaggiato in tutto il mondo. Il viaggio musicale si conclude con le immortali partiture di Ennio Morricone, dove la chitarra ha trovato un nuovo, ampio palcoscenico sullo schermo cinematografico.

Per partecipare al concerto, sostenuto dalla provincia Autonoma di Trento - Ufficio Emigrazione, occorre prenotare su Eventbride.