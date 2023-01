La console generale d'Italia a Melbourne, Hanna Pappalardo, ha partecipato ieri, 26 gennaio, alla cerimonia annuale di alzabandiera in occasione dell'Australia Day, ospitata al Palazzo della Governatrice dello Stato del Victoria.

La console generale Pappalardo si è anche trattenuta per la giornata delle porte aperte in cui ha avuto l'opportunità di apprezzare le tantissime attività organizzate da alcune tra le organizzazioni di punta della società civile del Victoria. Tra queste in particolare quelle del Club Veneto.