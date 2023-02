Franco Esposito

Prima in classifica nel campionato di calcio serie A e autorevole incontrastabile candidata alla conquista di quella certa cosa non nominabile, Napoli è nelle posizioni di testa anche nella graduatoria internazionale delle città più appetite dai turisti. Anzi vince addirittura su tutte, in una classifica molto curiosa e originale.

Classifica a rovescio, quindi Napoli all'85mo posto. Cioè prima. Deludente appena per il cinque per cento dei visitatori. Il Museo Archeologico l'attrazione meno apprezzata. Napoli chiude la classifica con appena il 5.7% dei visitatori delusi. Museo Archeologico a parte, la marea di visitatori – oltre tre milioni dall'8 al 26 dicembre 2022 -

si dichiara incantata dalle bellezze artistiche della città. E dalla sua unica inimitabile teatralità. Gli abitanti nei panni di veri attori.

Affidata a Tripadvisor, l'indagine prende spunto dalla classificazione delle città più sopravvalutate al mondo. Uno studio analitico ha sistemato in graduatoria le recensione di ottantacinque turisti di ottantacinque famose città. Lo scopo o l'obiettivo finale è scoprire quali destinazioni hanno deluso maggiormente i visitatori.

La classifica comprende anche Milano, Roma, Napoli. Siamo al cospetto di un'originale sorta di graduatoria alla rovescia. Volete un primo esempio? Eccolo servito: Rimini è al quinto posto nella classifica internazionale delle "destinazioni che non meritano di essere visitate". Le recensioni online la indicano come la città che delude "il 14,2% dei visitatori". I empi d'oro, per Rimini, sembrano ampiamente finiti. Secondo le recensioni, i turisti hanno espresso grande disaccordo sull'attuale atmosfera della città di mare della Romagna. "É obsoleta, non al passo con la modernità".

Rimini, e poi? Tra le destinazioni italiane più deludenti si distinguono la Scalinata di Trinità dei Monti e lo stadio San Siro a Milano. I turisti si confessano inoltre delusi da Bangkok, Londra, Parigi, Tokyo. Il sito kingcasinobonus.uk ha pubblicato recentemente una classifica appunto della città che hanno deluso i visitatori. Fornite in contemporanea indicazioni e consigli su come "evitare le trappole per turisti".

Le ottantacinque destinazioni tra le più popolari del pianeta sono sottoposte ad un autentico screening, Analizzate, rivoltate nella loro interezza su Tripadvisor. L'indagine è affidata ad analisti professionisti. Dovrebbero trarne giovamento i viaggiatori nei loro piani di viaggio con particolare riferimento alle attrattive turistiche di ogni singola località.

I turisti sono fatti a loro modo, ovviamente, Hanno una lista di destinazioni e luoghi cde vogliono assolutamente visitare nel corso della loro vita. Quelle da non mancare sono Parigi, New York, Bangkok, Tokyo. Non si dice quasi sempre che, prima di morire bisogna vedere la Torre Eiffel, la Gioconda di Leonardo al Louvre, la Statua della Libertà? Ma la maggior parte delle persone non ha la possibilità di visitare luoghi imperdibili,

L'indagine in questione esamina le città più popolari al mondo e verifica se le "destinazioni di viaggio più gettonate valgono davvero i soldi del viaggio, che spesso è lungo, oppure non le località medesime non siano totalmente sopravvalutate e lascino delusi i visitatori".

Gli esperti di Tripadvisor, come punto di partenza, hanno scelto attrazioni e luoghi, valutandoli in base a cinque e quattro stelle e quelle a uno, due, tre stelle. Gli analisti hanno potuto così pesare la frequenza in cui frasi come "molto deludente o non è così bello come si aspettava" vengono pronunciate e poi usate nelle recensioni.

L'insieme di questi dati ha permesso di ottenere un tasso che indica la probabilità di risultare delusi da una destinazione.

Quel tasso sulla base di una classifica delle destinazioni totalmente sopravvalutate. Al primo posto, Bangkok, Thailandia. L'ha trovata particolarmente deludente "il 16,6% dei visitatori". L'attrazione che ha sorpreso in negativo i turisti è Khaosan Road. I turisti interpellati ritengono Bangkok molto affollata e disgraziatamente attraversata da un fiume fangoso. Deluso il 17% dei turisti: Bangkok giudicata "molto sopravvalutata".

Il quartiere dei backpackers, Khao San Road, è descritto come estremamente turistico e mal recensito. Adatto solo ai giovanissimi in cerca di festa. Una delusione il famoso street food. Mancano di qualità, ancorché proposti a prezzi modici, piatti come i Boat Noodles e il Pad Thai.

Al secondo posto nella classifica della delusione, la turca Adalia. Non vale a pena visitarla. La città viene descritta come "banale, priva di attrazioni degne di nota". Le recensioni in questo senso sono unanimi. Qualcosa vorrà pur dire, o no?

Subito dopo, Singapore. Deludente per il 15,8% dei turisti. E ancora più deludente l'attrazione Orchard Road, pubblicizzata in maniera esagerata. Singapore ormai è diventata uno dei maggiori centri finanziari del mondo, partendo da una dimensione di "piccolo villaggio di pescatori". Accoglie ora gli espatriati provenienti dall'intero Sud-Est asiatico, Lavoratori che hanno colto l'opportunità di assunzione nel settore tecnologico-finanziario. "la città è luogo di lavoro, non l'ideale per il divertimento e lo svago"; le attrazioni turistiche definite prive di fascino.

Pochi i luoghi da fotografare. Fanno eccezione la famosa piscina a sfioro in cima al Marina Sand Bay e gli splendidi giardini di the Bay. Ma la cultura dov'è e dov'è l'anima della vera città? Non sono reperibili a Singapore.

Monaco di Baviera è al quarto posto, La celebre festa della birra, l'Oktoberfest, attira cinque milioni di visitatori. Secondo gli analisti anche Monaco è sopravvalutata: il 15,7% prova una sorta di frustrazione nel visitarla.

Napoli dunque caput mundi? Questa sì è una bella grande notizia. Innanzitutto inaspettata. La facciamo nostra.