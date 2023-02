Per la Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza (International Day of Women and Girls in Science - IDWGIS), si è svolto il 15 febbraio scorso un webinar organizzato dall'Ambasciata d'Italia in Egitto in collaborazione con l'agenzia STDF egiziana. Ospiti dell'evento le professoresse Letizia Jaccheri e Sanaa Botros.

Jaccheri, recentemente insignita del titolo di Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia, laureata al Politecnico di Torino, è docente in Norvegia, presso il Dipartimento di Scienze Informatiche della Norwegian University of Science and Technology. Jaccheri ha descritto la sua esperienza professionale ed il progetto del programma COST "European Network For Gender Balance in Informatics (EUGAIN)", di cui è coordinatricee, che mira a migliorare l'equilibrio di genere in Informatica a tutti i livelli, dagli studi universitari e post-laurea alla partecipazione e leadership nel mondo accademico e industriale.

Stessa narrativa è seguita per Botros, medico pluripremiato in Egitto e a livello internazionale (es. Arab Woman Organization for Science and Technology e the African Union Woman Scientist regional award in Earth and Life Sciences), sia per i suoi studi sia per il suo ruolo sulle tematiche di pari opportunità.

Alla fine delle rispettive presentazioni si è svolta una tavola rotonda con ospiti coinvolti in progetti dedicati alle donne nel campo della scienza e della cultura: Politecnico di Torino, la Biblioteca Alessandrina, il British Council, la Ahram Canadian University.

L'evento ha permesso una prima discussione sulle sfide e le opportunità delle donne per una carriera nel mondo delle "STEM", evidenziando sia le storie di successo degli ospiti ma anche le difficoltà che tuttora sussistono e che fanno si' che nel campo scientifico e tecnologico il rapporto tra presenza femminile e maschile sia sbilanciato nelle varie discipline e posizioni professionali.