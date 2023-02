In vista della scelta dei membri cooptati, il Comites di Montreal presieduto da Margherita M. Morsella ha diramato un invito alle tante associazioni attive nella circoscrizione affinchè si iscrivano nell'Albo consolare.

Soltanto tra le iscritte, infatti, il Comites può nominare i membri aggiuntivi che ne completano, volendo, l'organico.

"Dalle informazioni acquisite dal Consolato – riporta la presidente Morsella – al momento esistono 14 Associazioni iscritte all'Albo Consolare che sono le seguenti: Federazione Associazioni dei Lucani in Canada; Veneziani nel mondo; Nazionale Carabinieri di Montreal; A.L.M.A – Marchigiani; Messinesi di Montreal; Alpinisti del Quebec; Federazione Associazioni Lazio; Federazioni Ex Militari; Associazione Basilucania; Cosentini di Montreal; San Massimo; Coro Alpino di Montreal; Maria S.S. di Costantinopoli di Castelgrande e San Gerardo Maiella - la Materdomini del Canada", ma, aggiunge la presidente, da una sua personale ricerca ci sono "295 organizzazioni Italo-Canadesi del Quebec tra cui: 226 attive e funzionali, 43 ancora da verificare nello status e 26 che sono chiuse (Fonte: lista compilata per il Consolato). Per quello che riguarda la città di Québec c'è almeno un gruppo denominato "gli italiani della città di Quebec". Per le province atlantiche stiamo ancora in fase di raccolta delle informazioni relative".

Per questo, il Comites invita "le 226 organizzazioni e associazioni attive e funzionali a provvedere alla registrazione all'Albo Consolare" così da "aumentare il numero attuale di 14 iscrizioni delle associazioni. Ciò consentirebbe una più ampia partecipazione alla scelta dei cooptati che potrebbero far parte del Comites di Montréal in vista delle prossime elezioni".

Il Comites, infine, "mette a disposizione la sua sede presso il Centro Leonardo Da Vinci per le associazioni che non hanno un luogo proprio dove tenere riunioni; in tal caso bisognerebbe prendere contatto con l'esecutivo del Comites Montréal per riservarne l'uso nella data e nell'ora richiesta". La richiesta va indirizzata a: info@comitesmtl.org.

Per iscriversi all'Albo consolare le associazioni devono fornire le seguenti informazioni: a) denominazione esatta dell'Associazione e suo indirizzo completo (compreso quello di posta elettronica, qualora disponibile e i telefoni utili); b) data di costituzione ed eventuale registrazione presso le autorità locali; c) finalità principale (presente nello Statuto - da allegare); d) il capitale sociale; e) i nominativi dei rappresentanti legali e dei detentori di cariche sociali; f) elenco nominativo dei soci di cui 25 con cittadinanza italiana o doppia; g) numero dei soci presenti all'ultima assemblea tenuta.