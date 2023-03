Sono stati sorteggiati a Nyon i quarti di finale di Europa e Conference League, seconda e terza competizione europea della UEFA per prestigio. Tre le italiane in corsa: Juventus e Roma in EL, Fiorentina in UECL.

La Juve se la vedrà con lo Sporting Lisbona, che ha sorprendentemente eliminato ai rigori l'Arsenal, capolista in Premier e tra le favorite. Per la Roma remake della finale di Conference League 2022: sarà sfida al Feyenoord.

In caso di passaggio del turno i bianconeri troveranno una tra Manchester United e Siviglia. I giallorossi di Mourinho, invece, una tra Bayer Leverkusen e Union St.Gilloise.

La Fiorentina, unica rimasta in Conference dopo il ko della Lazio, ai quarti troverà invece il Lech Poznan, squadra polacca. In caso di passaggio del turno sarà sfida ad una tra Basilea e Nizza.