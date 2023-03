Se le primarie del PD hanno ridato un segno di speranza e futuro più roseo a tutto il centro sinistra italiano, la vittoria di Schlein sembra aver risvegliato anche l’entusiasmo che tanti avevano perso in questi anni per scelte politiche forse non troppo coerenti con la base del partito. Oggi, infatti, giunge alle redazioni dei giornali e siti web del paese, un’appello alla sinistra firmato da ben 186 intellettuali. L’appello, pubblicato sulle pagine del quotidiano napoletano Il Mattino ha come titolo, “Una speranza e un'opportunità per la sinistra. Vogliamo dare una mano”. Si ritorna quindi a parlare di politica, a mettersi in gioco, a ricostruire pezzi di un partito che per troppo tempo si era chiesto chi fosse.168, davvero tanti coloro che hanno sottoscritto questo appello; scrittori, docenti, esponenti della società civile e sindacale di sinistra. Il documento chiama a raccolta tutta la sinistra, senza distinzioni, attorno alla neo segretaria del Partito democratico, ed è rivolto a quanti “sentono la necessità di una grande forza della sinistra democratica, progressista, femminista ed ecologista, ma che in questi anni l'hanno persa di vista nelle titubanze e nelle debolezze che hanno sfigurato il mondo del lavoro, i luoghi della formazione, gli stessi assetti istituzionali. Mostrando, tra le altre cose, un'ingiustificata indulgenza nei confronti del devastante progetto del regionalismo differenziato che rischia di lacerare per sempre il tessuto civile e sociale del Paese”. Quindi si legge che “il successo di Schlein è stata una ventata d'aria nuova che ha restituito alla sinistra una speranza e un'opportunità che sembravano essere state cancellate dalle divisioni, dagli errori e dagli appannamenti ideali del campo progressista”.