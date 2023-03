Una forte scossa di terremoto è stata registrata in Molise alle 23:53. La magnitudo è di 4,6. L'Ingv registra l'epicentro a 2km a ovest di Montagnano (Campobasso), ad una profondità di 23 km.

A Campobasso scene di panico, centinaia di persone in strada. Centinaia anche le chiamate ai centralini dei vigili del fuoco, ma al momento non sono stati registrati crolli né danni alle persone. Nessuna richiesta di soccorso, ma tante richieste di informazioni. Sono in corso le verifiche da parte

della Protezione civile.

La scossa è stata avvertita in modo particolare nei Comuni di Montagano, Ripalimosani, Matrice, Castellino, Civitacampomarano, Lucido. Ma è stata avvertita anche in tutta la regione e nel vicino Abruzzo fino a Pescara e nella costa adriatica, in alcune zone limitrofe della Campania, della Puglia, dell'Abruzzo e del Lazio.

In questi momenti alcuni sindaci stanno decidendo la chiusura delle scuole.

"La gente è uscita di casa in pigiama, di corsa, c'è un grande spavento anche per il problema della frana del 2017 che ha compromesso già la stabilità della parte alta del paese", ha dichiarato Paolo Manuele, sindaco di Civitacampomarano, in provincia di Campobasso.