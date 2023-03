NEW YORK - L'Istituto Italiano di Cultura di New York ospiterà domani, 31 marzo, dalle 16.00 la grande regista italiana Liliana Cavani in occasione di una tavola rotonda incentrata sui suoi tre film dedicati al Santo di Assisi: Francesco d'Assisi (1966), Francesco (1989) e Francesco (2014).

Cavani – che quest'anno riceverà il Leone d'oro alla carriera nel corso dell'80ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia – sarà introdotta dal direttore dell'IIC, Fabio Finotti.

Quindi, moderati da Maria Di Battista (Charles Barnwell Straut 1923 Professore di Inglese alla Princeton University), si confronteranno con la regista Flavia Laviosa (Senior Lecturer presso il Department of Italian Studies del Wellesley College), Millicent Marcus (Sarai Ribicoff Professore di Italianistica alla Yale University) e Gaetana Marrone-Puglia (Professore di Italianistica alla Princeton University).

Seguirà la proiezione del film Francesco d'Assisi (1966).

L'iniziativa fa parte di Celebrating Liliana Cavani's Life and Films, un'intera settimana di attività (quali proiezioni, seminari con gli studenti, e lezioni) organizzata e co-sponsorizzata dalla Princeton University, dal 27 al 31 marzo.

Liliana Cavani ha iniziato la sua carriera professionale realizzando documentari storici tra il 1961 e il 1965, tra cui "Storia del Terzo Reich" (1962–1963) "Gli anni di Stalin"; "La donna della resistenza" (1965), "Philippe Pétain: Processo a Vichy", Leone d'oro alla Mostra del cinema di Venezia nel 1965 nella sezione documentari.

Il suo primo lungometraggio è "Francesco d'Assisi", in realtà il primo film realizzato dalla RAI nel 1966. Acclamato come il film più controverso dell'anno, il film – che ha riscosso uno straordinario successo con circa 20 milioni di telespettatori - presenta il fascino e la complessità della figura di Francesco.

Seguiranno numerosi altri film della Cavani, tra cui "Galileo" (1969), "I cannibali" (1968), "Milarepa" (1973), "Il portiere di notte" - il film che le dà il riconoscimento internazionale - "La pelle" ( 1981), "The Berlin Affair" (1985), il secondo "Francesco" (1989), "Ripley's Game" (2002) e il terzo "Francesco" (2014) una miniserie televisiva.

Liliana Cavani ha anche diretto diverse opere (Verdi, Puccini, Gluck) e spettacoli teatrali (Pirandello, Eduardo De Filippo). Attualmente sta terminando il film "L'ordine del tempo", ispirato al libro del fisico teorico Carlo Rovelli.