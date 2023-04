ROMA - Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza di Roma ha effettuato, su disposizione delle Procure di Roma e Tivoli, perquisizioni nelle sedi della Roma, Lazio e Salernitana nell'ambito di due indagini relative alla compravendita di calciatori.

Le stagioni sotto la lente degli inquirenti sono 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21. In particolare le indagini della Procura di Tivoli che riguardano la S.S Lazio e la Salernitana, che all'epoca avevano la stessa proprietà, "non sono collegate con altre svolte da altre Procure della Repubblica".

Si procede per "emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti" nonché per "false comunicazioni sociali nei confronti di alcune persone che, come ricordato, devono ritenersi innocenti fino a una condanna definitiva".