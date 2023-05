Il Cdm ha approvato il disegno di legge sul made in Italy, secondo quanto si apprende.

Il testo prevede, tra l'altro, un fondo sovrano a sostegno delle filiere strategiche, il liceo made in Italy e misure di lotta alla contraffazione e di promozione dei prodotti italiani.

Nasce un fondo sovrano con una dotazione iniziale di un miliardo per promuovere le filiere strategiche. Lo annuncia una nota del ministero per le Imprese e il made in Italy spiegando che il provvedimento "reca disposizioni organiche per valorizzare e promuovere le produzioni di eccellenza, le bellezze storico artistiche e le radici culturali nazionali come fattori da preservare e trasmettere per la crescita dell'economia del Paese".

Nel provvedimento di 50 articoli entra come novità una Commissione tecnica "con l'obiettivo di effettuare indagini, approfondimenti tecnici e redigere linee guida che identificano le lavorazioni di particolare qualità nell'ambito del processo produttivo della pasta di semola di grano duro", allo scopo di consentire ai produttori di darne corretta e pertinente evidenza pubblicitaria nell'etichettatura del prodotto.