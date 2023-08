Sono del Milan i rinforzi dall'estero più qualitativi, ma sono quelli dell'Atalanta i più cari.

Il mercato continua col campionato che va già a cominciare, per la disperazione di molti tecnici, ma i club che possono spendere sono solo quelli che sono riusciti a vendere bene.

Ecco perché, se sono tanti i giocatori illustri che abbandonano la serie A, sono relativamente pochi quelli che decidono di giocare in Italia. E tra i secondi, molti lo fanno grazie a formule favorevoli, in prestito o a parametro zero. Ci sono i figli d'arte che provano a lanciare la loro carriera in quella serie A che ha visto i padri grandi protagonisti. Timothy WEAH ha 23 anni e va alla Juve per 13 mln mentre Marcus THURAM, che è nato a Parma 26 anni fa, arriva a parametro zero all'Inter e farà coppia con Lautaro. Weah e' statunitense, come altri due giocatori che sono emigrati quest'anno in Italia (mentre se ne sono andati Dest e Reynolds): Christian PULISIC, un passato con Dortmund e Chelsea, approda al Milan per 20 milioni ed è stato raggiunto dal centrocampista Yunus MUSAH (21 milioni).

E' il Milan ad avere fatto incetta di stranieri: oltre a loro ci sono infatti due centrocampisti (l'olandese REIJNDERS e il britannico LOFTUS-CHEEK) e due attaccanti (lo svizzero OKAFOR e il nigeriano CHUKWUEZE che spera di avere almeno una parte del successo di Osimhen). Con gli 85 milioni di Hojlund l'Atalanta ha sistemando l'attacco con due acquisti da 30: ha fatto tornare in Italia SCAMACCA e ha puntato su un maliano di buone prospettive, El BILAL TOURE', poi ha ristrutturato la fascia sinistra col bosniaco KOLISINAC e l'olandese BAKKER.

Napoli e Lazio preferiscono puntare su giocatori meno noti ma su cui si possono tentare poderose plusvalenze. De Laurentiis ha ingaggiato il difensore brasiliano NATAN (sperando che segua il tragitto di Kim) e il centrocampista svedese CAJUSTE, ma ora sta stanziando 35 milioni per l'emergente spagnolo GABI VEIGA.

Lotito si è indirizzato sul giapponese KAMADA e sugli attaccanti CASTELLANOS (argentino) e ISAKSEN (danese). L'Inter si e' rinforzata negli altri reparti, ma in difesa per ora lo svizzero SOMMER e il giovane tedesco BISSECK non sembrano all'altezza di Onana e Skriniar.

In attesa di RENATO SANCHES e PAREDES e un attaccante, la Roma ha inserito prestiti e parametri zero: sono ancora da valutare l'esterno danese KRISTENSEN e il centrale ivoriano NDICKA mentre si è già messo in luce il centrocampista franco-algerino AOUAR. Tornano in serie A dopo un'esperienza all'estero i centrocampisti THORSBY (Genoa), JANKTO (Cagliari) e gli italiani VITI (Sassuolo) e SCUFFET (Cagliari). Prima volta in Italia (ma è già protagonista in maglia azzurra) per l'atteso genoano RETEGUI, proveniente dal Boca Juniors. Cerca riscatto alla Fiorentina dopo un periodo grigio il colombiano Yerry MINA.

I viola hanno molta fiducia inoltre nel giovane centrocampista argentino INFANTINO e hanno investito 20 milioni per l'altro argentino BELTRAN mentre come secondo portiere e' arrivato il danese CHRISTENSEN.

Tra gli altri inserimenti che potrebbero creare interessanti plusvalenze ci sono il difensore olandese del Bologna BEUKEMA e l'attaccante del Basilea NDOYE, il centrocampista albanese del Lecce RAMADANI, l'attaccante spagnolo del Verona MBOULA e due attaccanti del Frosinone su cui ha cominciato a lavorare Di Francesco: il tedesco CUNI, scuola Bayern, e il georgiano KVERNADZE, che ha lo stesso ruolo e proviene dalla stessa squadra di KVARA. I tifosi già sognano che possa emulare almeno in parte il suo illustra connazionale.