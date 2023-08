SORRENTO - Il made in Italy e le eccellenze nella comunità italiana all'estero saranno i vero e grandi protagonisti di una delle terre più esclusive della Campania. Lo saranno attraverso il Premio Penisola Sorrentina, riconoscimento nazionale che da ottobre prossimo avvierà le celebrazioni per il proprio trentennale, in programma nel 2025.

Cinema, audiovisivo, spettacolo dal vivo ma anche turismo, innovazione e artigianato: sono questi gli elementi e i simboli di quel made in Italy al centro dell'agenda dell’evento, fissato nel calendario della Amministrazione comunale, guidata da Massimo Coppola, per il 27 e 28 ottobre prossimi.

L’idea portante del progetto è quello di celebrare l’immagine dell’Italia e del Sud nel mondo, anche attraverso il coinvolgimento di artisti con radici italiane o di connazionali residenti all’estero. Tra questi, in particolare, è importante la partecipazione di Piero Armenti, campano di origine e pochi mesi fa diventato ormai cittadino statunitense. Imprenditore e urban explorer, Armenti ha fondato “Il mio viaggio a New York”, che da settembre diventerà un docureality per Mediaet Infinity.

“La cultura è il motore della rinascita”, ha dichiarato il Sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, che presiederà i lavori istituzionali del prestigioso riconoscimento.