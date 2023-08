TRAPANI - Deputato Pd eletto all’estero, Fabio Porta ha incontrato ieri il sindaco di San Vito Lo Capo (Trapani), Francesco La Sala. Al centro dell’incontro, cui hanno partecipato anche gli assessori Vultaggio e Sieli e i consiglieri Pizzimenti e Ruggirello, il Turismo delle Radici.

“Credo che il turismo delle radici non vada banalizzato, derubricandolo alla festa del Paese o al ritorno dell’emigrante con la valigia di cartone”, ha detto Porta. “Tutte cose che fanno parte dell’immaginario e forse ancora di una realtà dell’emigrazione, ma il turismo delle radici è molto di più: è la risposta allo spopolamento dei piccoli borghi, la valorizzazione di collettività che oggi ha costruito interi continenti”.

Il colloquio, che ha voluto essere propedeutico alla messa in atto di "una strategia a medio e lungo termine sulla quale noi vorremmo che le istituzioni scommettessero in maniera sistemica e non episodica” ha concluso il deputato, che nel corso dell’estate ha incontrato gli amministratori locali di Paludi e Caccuri in Calabria, di Genzano in Basilicata, di Trani in Puglia, di Genova e Caltagirone, suo paese natale.

Con tutti, riporta il parlamentare, “abbiamo parlato di crescita e sviluppo del sud del Paese, di ripopolamento delle aree interne e di "turismo delle radici"; sono sfide che possiamo affrontare mettendo al centro delle nostre iniziative il rapporto proficuo con le nostre collettività all'estero, un patrimonio straordinario di risorse umane e competenze”.