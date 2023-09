Una delegazione del Sindacato dei lavoratori del settore elettrico e dell’energia della città di Rosario (Argentina), guidata dal Segretario Generale Alberto Botto e integrata dal Responsabile internazionale, Néstor Salvatierra, e dal Tesoriere, Alberto Vidal, ha incontrato il deputato eletto in America Meridionale Fabio Porta.

La delegazione sindacale argentina, che ha anche avuto importanti incontri con il Vaticano dove ha partecipato all’udienza di Papa Francesco, è stata ricevuta insieme all’On. Porta dal Presidente e dal Direttore del Patronato Ital-Uil, Giuliano Zignani e Maria Candida Imburgia, per discutere dell’assistenza alla grande collettività italiana presente a Rosario e in Argentina. Sempre alla UIL (Unione Italiana del Lavoro) i sindacalisti argentini hanno incontrato il Responsabile esteri, Massimo Di Pietro, e il Segretario del settore elettrico ed energetico, Marco Pantò.

Altri incontri si sono svolti con esperti del settore energetico e imprenditori italiani interessati a sviluppare progetti di cooperazione in Argentina.

La delegazione proseguirà per la Sicilia la sua missione in Italia; saranno ricevuti dal Presidente e dal Segretario Generale dell’USEF (Unione siciliana emigrati e famiglie), Angelo Lauricella e Salvatore Augello.

“La collaborazione con il movimento sindacale in Argentina e Sudamerica – ha dichiarato l’On. Porta – è sempre stata parte importante del mio mandato, nel comune impegno a difesa dei cittadini e dei lavoratori ed in particolare nel servizio all’emigrazione italiana in quei territori; un impegno – conclude il deputato del PD – in continuità con la mia storia personale e, nel caso di “Luz y Fuerza” di Rosario, in grande sintonia con il lavoro svolto dall’USEF Argentina e dal suo coordinatore Salvatore Finocchiaro”.