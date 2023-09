ROMA - L’Istituto Italiano di Cultura di Melbourne e il Consolato di Detroit sono i vincitori della prima edizione del progetto “Capitali della Creatività Italiana nel mondo” (Festival of Italian Creativity), concorso di idee organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per valorizzare i settori industriali e creativi italiani nell’ambito della strategia di promozione integrata dell’Italia nel mondo condotta dalla Farnesina.

Tools for After è il progetto vincitore dell’Istituto Italiano di Cultura di Melbourne: un laboratorio di idee, soluzioni, progetti, strumenti e strategie per affrontare le sfide della quotidianità in vista delle prossime trasformazioni del mondo. Tools For After fa appello alla creatività italiana per rispondere a domande che riguardano l’intero pianeta, coinvolgendo settori in cui l’Italia è riconosciuta internazionalmente per stile e originalità di proposte: design, architettura, scienza, cinema, paesaggio, food, letteratura.

LoveITDetroit è il progetto vincitore del Consolato di Detroit, con un palinsesto di eventi ideati per rinnovare e rinforzare i legami che uniscono il nostro Paese alla Motor City statunitense nel nome del design e della sostenibilità in diversi settori: dall’automobile al all’aerospazio, dal cinema all’istruzione, dall’arte alla moda, ambito in cui è stato presentato nel metaverso “Fashion Panorama: The Italian new Wave”, progetto fotografico ed editoriale realizzato dal Maeci in collaborazione con Vogue Italia.

Nel quadro dell’azione di diplomazia della crescita, il progetto “Capitali della creatività italiana nel mondo” seleziona ogni anno progetti promozionali particolarmente meritevoli di Ambasciate, Consolati, Rappresentanze Permanenti e Istituti Italiani di Cultura, con l’obiettivo di incoraggiare la promozione di nuove vetrine dell’Italia e del saper fare italiano, attraverso un’azione di promozione integrata declinata nelle tre dimensioni dell’economia, della cultura e della scienza.