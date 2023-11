BARCELONA - Italia participó en el Smart City Expo World Congress, el congreso de referencia de las ciudades inteligentes, celebrado en Barcelona bajo el lema "La nueva era urbana".

En el congreso, que tuvo lugar desde el pasado martes hasta hoy, Italia estuvo presente con 38 empresas en un stand de 260 metros cuadrados, organizado por la Italian Trade Agency (ITA) de Madrid.

La participación italiana fue inaugurada con la presencia del Cónsul general en Barcelona, Emanuele Manzitti, el jefe de la oficina económica y comercial de la Embajada de Italia en Madrid, Roberto Nocella, y el director de ITA en Madrid, Giovanni Bifulco.

Además del stand de ITA, participaron en el congreso la Región Piemonte, representada por el asesor de Innovación, Matteo Marnati, de la que proceden muchas start-up italianas y las 14 ciudades metropolitanas italianas beneficiarias del programa PN Metro Plus (2021-2027) de la Comisión Europea.

Durante tres días más de 140 países, 800 ciudades y 600 ponentes mostraron la proyección hacia el futuro del concepto de ciudad inteligente.

Entre los alcaldes que participaron se encontraba el de Milán, Giuseppe Sala, quien fue invitado por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a participar en el evento "European Mayors Summit Strenghtening Democracy and the role of cities in the European Union", organizado por Eurocities.